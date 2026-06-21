האם קיימים חיים בכוכבים רחוקים, או שמא האדם הוא היצור היחיד בבריאה? בעוד המדע ממשיך לחפש סימני חיים במעמקי החלל, מתברר כי השאלה הזו כבר נידונה אצל גדולי ישראל במורצת הדורות והתשובה הייתה רחוקה מלהיות פשוטה (חדשות בארץ)
מחקר חדש מזהיר: שיטות החיפוש אחר חיים חוצניים עלולות להיכשל בזיהוי שלהם, בשל הטיה מדעית ומגבלות טכנולוגיות - החוקרים קוראים לשינוי בתכנון משימות החלל ולשילוב בינה מלאכותית כדי לאתר סימנים חבויים (בעולם)
סרטון אינפרה אדום מסווג שהוסתר במשך שנים מציג מטוס F16 אמריקאי נועל על עצם בלתי מזוהה בצורת "יהלום" ומשמיד אותו באוויר | לצד התיעוד הדרמטי, הפנטגון פרסם מאות קבצים חדשים על מפגשים מסתוריים בשמי העולם (חדשות בעולם)
על זה גם בין גביר וגם אחמד טיבי מסכימים |איך תדעו איזו ישיבה מתאימה לבן שלכם | משרד ההגנה חושף תיעוד של חייזרים | המשחק שהפך למלחמה | דבר נפלא על הדף היומי | למה חרדים לא חוגגים את שחרור ירושלים (דבר ראשון)
מדי שבוע אנחנו נקרעים עם התוכנית 'החדשות הלא באמת חשובות' בהגשתו המשעשעת של יוסי עבדו - וכל הטוב הזה מתכנס לתוכנית פורימית אדירה | מחבר הכנסת שאכל ראש של... סוס דרך קללת המגיש שהתגשמה ועד התפוח של נתניהו כולל החייזר מבני ברק שעדיין מחפש חניה • צפו בפרק הפורימי של 'החדשות הלא באמת חשובות' (אולפן כיכר)
בזמן שדונלד טראמפ מבטיח להרעיד את העולם עם חשיפת קבצי ה-UFO החסויים, מייסד אתריום ויטליק בוטרין מחליט לשים את הכסף שלו איפה שהספק נמצא: הימור ענק של 148,000 דולר ב-בפולימרקט נגד קיומם של חייזרים | וגם מגלה את השיטה לגרוף מילוניים בהימורים (חדשות בעולם)
במהלך הופעתו בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, אילון מאסק התלוצץ לגבי מה שהוא אומר לאנשים כששואלים אותו אם קיימים חייזרים | עם זאת, הוא ציין שגם לנוכח כל הלוויינים שמקיפים את כדור הארץ וכל השיגורים של SpaceX, אף אחד מהם "עדיין לא נדרש להתחמק מכלי טיס חייזריים" (בעולם)
סערה פרצה סביב נושא קיומם של חייזרים, בעקבות משאל שנגע בשאלה האם תתקבל הכרה רשמית בקיומם של חיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ | הסיכויים לפרסום חומרים אלה זינקו לעשרות אחוזים, כשמהמרים רבים הניחו את כספם על האופציה (בעולם)