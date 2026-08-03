נשיא בית המשפט העליון הורה להשתחרר למעצר בית באיזוק אלקטרוני חייל ששירת בתפקיד רגיש והודה במגע עם סוכן איראני בזמן מלחמה, זאת למרות תסקירי מבחן שליליים חמורים שהזהירו מפני מסוכנות ביטחונית גבוהה המרחפת מעל המערכת כולה (חוק ומשפט)
חייל מילואים עם נשק על גבו נצפה דורס במכוון פלסטיני שהתפלל בצד הדרך | על פי הדיווחים, קודם לדריסה החייל ירה בתוך כפר פלסטיני, והביא לפציעתם של שניים | בעקבות האירוע נשקו של החייל נלקח ממנו, ושירותו הופסק (צבא ובטחון)
בין מאות הפוקדים את מעונו של הרבי מצאנז, חייל שנפצע אנושות בקרב בעזה הגיע לחדר הרבי, כשהוא על כיסא גלגלים, מלווה באביו | החייל שרד נס: מחבל ירה עליו צרור של 9 כדורים; 5 פצעו אותו אנוש, והשאר נבלמו. ברגעיו האחרונים, צעק "שמע ישראל" ואז איבד הכרתו. לאחר שלושה חודשים בהם היה מונשם ומורדם - חזר לחיים | הרבי בירך אותו בחום תוך שהוא מדגיש כי "הרפואה מוכנה לפני המכה" | החייל נשאר להתפלל מנחה עם הרבי, כשלפני כן התוועד עם בחורי החסידות | צפו בתיעוד המרגש (חסידים)
חייל אמריקני ממוצא לבנוני, שהציג את עצמו כתומך חמאס, הואשם יחד עם שניים מחבריו בתכנון פיגוע במטעני חבלה ובהשחתת מוסדות יהודיים בפיטסבורג – לאחר שכבר נחשד בעבר בפעילות אנטישמית | הרשויות חושדות בחייל העונה לשם מוחמד, כי הצליח להערים על הרשויות במטרה לקבל סיווג בטחוני (חדשות, בעולם)
הסיפור המלא על הצעיר הדרום קוריאני שניסה לאכול את דרכו אל מחוץ לשירות הצבאי, התפטר מעבודתו כשליח כדי לא לשרוף קלוריות ושתה מים בכמויות כדי להכביד על המשקל בבדיקה הרפואית | בית המשפט: "ניסיון בוטה להתחמק משירות חובה" | כעת יצטרך להתגייס בכל זאת, אחרי שנה של מאסר על תנאי (בעולם)
טיל RPG שוגר לבית בו שהה ר' עם הצוות ופגיעת ההדף גרמה לקרע באפוד הקרמי ולקרע בגב עד בית החזה | לאחר פעולת חרום בשטח, הוא פונה במסוק לביה"ח סורוקה ומשם הועבר למחלקה לניתוחי לב חזה במרכז הרפואי שערי צדק | ד"ר דני פינק: "אין ספק שהוא ניצל בנס – היה לו הרבה מזל" (חדשות)
חייל חרדי שעוסק בזיהוי חללים ומתגורר בבני ברק, נאלץ לחוות הצהריים השפלות, צעקות וכמעט אלימות פיזית מקבוצת בחורים חסידיים, שהתגודדו סביב רכבו | עד ראייה שנכח במקום משחזר בשיחה עם 'כיכר השבת' מה קרה | העירייה גינתה בחריפות (חדשות)
בפרק 7 מתוך זיכרונותיו של החרדי שהתגייס לשלב ב' בצה"ל - רשמים מהר הרצל ומטקס קבלת הכומתה • האם כרטיס אשראי יכול לשמש כחוגר? • האם חרדים שלא למדו ליבה יכולים להשתמש במספרי ברזל בשביל לספור? • מה הרצל חשב על היהדות ומי הם גדולי האומה באמת? (חרדים, צבא)
היום אנחנו עושים השתלמויות במסגרת ההכשרה של החיילים כנהגי אמבולנס במילואים • הלידה שהסתבכה והילוד המפורק שדומה למפקד • וגם, איך בשר מקולקל יעזור לנו לטפל במקרי אסון והפנצ'ר שהציל אותנו ממסדר • פרק 6 מתוך יומנו של טוראי חרדי בפיקוד העורף (חרדים)