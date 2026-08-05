תיעוד מחזית חרקוב חושף את "מסדר העמים" בשבי האוקראיני, הכולל לוחמים מפרו, זימבבואה ובורונדי שגויסו לצבא רוסיה | הסרטון משקף כי רבים מהמגויסים הזרים מעדיפים להיכנע ולזכות במזון מאשר להקריב את חייהם במלחמה שאינה שלהם (חדשות בעולם)
במשך יותר ממאתיים שנה יש דמות אחת שמצליחה לייצג את אמריקה יותר מכל סמל אחר - אדם מבוגר ורזה עם זקן לבן ארוך, חליפה בצבעי הדגל, כובע גבוה ומבט חמור שמצביע ישר אליך | העולם כולו מכיר אותו בשם "הדוד סם" | זה הסיפור המוזר, המצחיק והעמוק מאחורי האיש שהפך לאמריקה עצמה (מעניין)
בזמן שעיני כל העולם היו נשואות לנחיתת ה"בית הלבן המעופף" בבייג'ינג, רגע אחד בלתי נתפס גנב את ההצגה | סרטון ויראלי שפורסם ברשתות חושף משמעת ברזל אנושית יוצאת דופן אל מול עוצמה טכנולוגית רועמת (חדשות בעולם)
בגיל 22 הוא רץ למועצה וגרף הישג חסר תקדים, היום בגיל 25 הוא מנהל ארגון לאומי שנלחם על הנפש של הלוחמים בשטח • אברהם יחזקאל, צעיר חרדי, בריאיון חשוף לאלי גוטהלף על הפוליטיקה המלוכלכת, הפער בעולם הישיבות והמשימה להציל את "השקופים" של המלחמה: "הקרב האמיתי של הלוחם מתחיל כשהוא פושט את המדים". (כיכר FM)
תיעוד מרומם מישיבת 'תורת אברהם': עשרות סיומי מסכתות שנלמדו בשעות הקטנות של הלילה • הגר"מ צדקה בשיח מרטיט: "אם החיילים היו יודעים כמה אתם מצילים אותם - היו מבקשים שתלמדו" • הראשל"צ הגרש"מ עמאר לבחורים: "הסיומים הם רק המקפצה לעיון" • צפו בגלריה המרהיבה (חרדים)
תיעוד יוצא הדופן של קצין גיוס אוקראיני המנסה לעצור גבר על גג בניין מסתיים בנפילה משותפת של השניים אל הקרקע | האירוע הקשה התרחש על רקע שיא המתח ברחובות אוקראינה, בעוד המדינה נאבקת לאכוף חוקי גיוס חדשים אל מול התנגדות אזרחית גוברת (חדשות בעולם)
בזמן שהעולם המערבי מתעסק בבינה מלאכותית, רוסיה מצאה מנוע צמיחה יציב הרבה יותר | עם נתוני אבדות שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, היזמים המקומיים הבינו שההשקעה הכי בטוחה היא בענף היחיד ברוסיה שבו הביקוש תמיד עולה על ההיצע (חדשות בעולם)
כשהטכנולוגיה פוגשת את חזית הלחימה, הגבולות בין אדם למכונה הולכים ומטשטשים בדרכים שלא דמיינו | חורף של 2026 משנה את פני המערכה באוקראינה, שלושה חיילים רוסים נכנעו למערכת רובוטית קרקעית אוקראינית, בתיעוד שחושף את המהפכה הטכנולוגית בחזית (חדשות בעולם)
הרב אביעד גדות, מראשי ארגון 'תורת לחימה', עולה להתקפה חזיתית באולפן 'כיכר השבת' נגד תחנת הרדיו הצבאית • על ג'ינגל הקידום האישי ליועמ"שית, השימוש הציני בימי מילואים לטובת שדרנים וטעות ה"אנומליה" של צבא שמשדר לאזרחים • "אם היו ממנים שם שדרנים ימניים, השמאל היה דורש לסגור אותם מזמן"