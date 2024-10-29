גלאי התנועה שתפסו את הנופשים החרדים בחו"ל, ה"פטנט" שסולק ברגע האחרון, והוויכוח הסוער בבית הכנסת סביב הפסק הדרמטי של גדולי ההוראה | האם מותר להדליק אור בדרך לתפילה, ומדוע הפעלת חיישן נחשבת לחילול שבת בידיים? (חרדים)
חברה יפנית מפתיעה עם מוצר חדש שמשלב נוסטלגיה וטכנולוגיה מתקדמת, חיישנים המזהים קימה ומנגינות ידועות | המוצר עשוי לתת מענה לרבים מאוד המתקשים להתעורר בבוקר ומתהפכים מצד לצד במיטה כדי להמשיך לישון, השעון יזהה את התנועות (טכנולוגיה)
יו"ר האיחוד הלאומי, ח"כ יעקב כ"ץ מבקש לאשר הצעת חוק המחייבת להתקין בכל רכב חיישן שיתריע לנהג על הישארותו של תינוק ברכב. ממשרדו של ח"כ יעקב כ"ץ נמסר לכיכר השבת: "מדובר בהצעת חוק ישנה, מלפני כשנה וחצי, והיתה לה התנגדות בוועדת השרים. לא בחנו את כל הדברים שיש, לא אוהבים דברים חדשים, וגם לא ידעו שיש מכשיר שיכול לעשות זאת"