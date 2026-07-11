הקרב על בית הקפה "בסמטה" שנפתח בשבת הידרדר למהומות אלימות ברחוב הנביאים. מפגינים חסמו צירים, שוטרים הותקפו, וקטין נעצר. המתיחות בין חרדים לחילונים מגיעה לשיאים חדשים ומאיימת להצית את העיר כולה בשבועות הקרובים (חדשות חרדים)
בראיון עם אלי גוטהלף מספר דניאל קלמוס כיצד ילדות בין חרדים לדתיים-לאומיים, השירות בצה״ל והמפגש עם ישראלים שלא הכירו חרדי אחד מקרוב, הובילו אותו להקים מיזם שמנסה לגשר על אחד הקרעים העמוקים בחברה הישראלית. האם מפגש סביב שולחן שבת יכול לעשות את מה שהפוליטיקה והתקשורת נכשלו בו במשך שנים? | צפו (כיכר FM)
לאחר רצח העם ברואנדה, כשנשים מבני ההוטו והטוטסי נשאו איתן זיכרונות של רצח, אלמנות, כלא ואובדן, הן החלו לשבת יחד ולקלוע סלים מסורתיים. לא בשם סיסמאות שלום ולא מתוך נאומים פוליטיים, אלא מתוך צורך פשוט לשרוד, לפרנס ולגדל ילדים | דווקא העבודה הפיזית המשותפת הפכה למרחב של היכרות, ריכוך ופיוס. האם גם בישראל אפשר להתחיל לתקן את הקרע בין חרדים לחילונים דרך מפגש ממשי עם בני אדם? (מגזין כיכר)
תופעה ישראלית מרתקת: אלפי חילונים, המונעים מצמא תרבותי ומחיבור שורשי, בוחרים להעביר את ליל חג השבועות בלימוד ובהיכרות מחודשת עם ארון הספרים היהודי | שיבה למקורות, מהפכה רוחנית או חיפוש זהות עמוק – מה באמת קורה בלילה שמאחד את העם? (מגזין כיכר)
מחקרים מראים: אנשים מאמינים חיים יותר | מה הקשר בין פלפול בגמרא לגמישות המוח, איך הליכה לבית הכנסת מחליפה מאמן פרטי, ולמה הסטרס הוא האויב הכי גדול של הפוריות והבריאות שלכם? המדריך לחיים ארוכים וטובים באמת (תהיה בריא)
בקולות וברקים: מסעו המרגש של בעל תשובה שחזר לבאר מים חיים – בזכות קול התורה | ילדות בלי שאלות, חיים של כדורגל – והכל הבל | סיפורו האישי של בחור חילוני שזכה למעמד הר סיני באמצע רחוב תל אביבי שהחזיר אותו הביתה | "היו משתגעים ומתלהטים אחריה" (מגזין כיכר)
ממקום של הערכה עמוקה, אני כותב לכם את דאגתי ותקוותי בכנות מוחלטת – מייד לאחר המלחמה מגיעה שעת המבחן הכי חשובה שלכם בשבעים וחמש השנים האחרונות. עליכם להכריע אם פניכם לעתיד משותף איתנו או נפרדות // עמרי גפן ה'חילוני' במכתב פתוח לאחיו החרדים (דעות)
אירוע להקרנת סרט לנשים ונערות חרדיות במינהל קהילתי גנים בירושלים, פוצץ על-ידי גברים חילונים, שבצעד פרובוקטיבי ותוך כפיה חילונית - נכנסו לאולם והתיישבו בין הנשים החרדיות | התיעוד מהפרובוקציה עורר סערה ברשת ומאות גולשים הגיבו בזעזוע: "אנשים רעים שגיבורים על ילדות קטנות ונערות" (אקטואליה)
"שלום, שמי נתי, וברוך הבא לעירנו", בחור צעיר ומחויך ניגש לאבא שלי, לבוש בחולצה לבנה וחובש כיפה שחורה. הוא נראה דיי סימפטי ואבא שלי החליט להתייחס אליו יפה; "איך קוראים לך?", הוא פנה אלי. "נמרוד", עניתי לו. "שם יפה, מהתנ"ך. אתה תמיד מוזמן לבקר אצלנו", הוא אמר לי. לא התחשק לי לחבב אותו | בלב הסערה בבני ברק, שיחה בין נתי החרדי לנמרוד החילוני (מגזין כיכר)
קרוב לשלושים אחוזים מהעמותות בישראל הינן עמותות חרדיות שמרביתן עוסקות בתחום הרווחה | הציבור מאמין יותר לעמותות חרדיות - ותורם להן פי שלושה מסך התרומות לעמותות כלליות | למרות זאת, תקציב המדינה לעמותות החרדיות - קטן בעשרות אחוזים מהעמותות החילוניות | הנתונים המלאים (חדשות)
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת יתרו, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, מה קדם למה, קבלת התורה או בחירתנו לעם סגולה, והאם הם תלויים זה בזה? | וגם: מהי דעתו של החזון זצ"ל, כיצד להתייחס לאנשים שאינם שומרים תורה ומצוות? | צפו בשיעור המרתק (יהדות)