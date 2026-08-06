חילוץ דרמטי של שלושה בחורי ישיבה שנסחפו בלב הכנרת, שעות ספורות לאחר התהפכות הטרקטורון הקטלנית, אסון בו נהרג חתן צעיר – ברקע שורת אסונות קשים שמטלטלים את המגזר, כוחות ההצלה זועקים לשמור על הנחיות ולמנוע את האסון הבא (בארץ)
משפחה חרדית מרכסים עם ניסיון בטיולים, שיצאה לטיול שגרתי בנחל גוב שבערבה חוותה שעות ארוכות של חרדה בשל טעות בניווט, עד שמתנדבי יחידת החילוץ איתרו אותם במצב בטוח וללא צורך בפינוי רפואי לבית החולים (חרדים)
קריאת מצוקה חריגה הובילה לגיוס של מספר צוותי כיבוי ואמבולנס, שנאלצו לפרק לגורמים שירותים כימיים כדי להציל גבר שנלכד בתוכם | תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות חושף את רגעי החילוץ המורכבים – ואת הסיום הסטרילי והרטוב שחיכה ללכוד בחוץ (חדשות בעולם)
בשעות אחר הצהריים אתמול התקבל דיווח על שני נערים כבני 16 שיצאו לשיט בקיאק בכנרת, אך איבדו קשר ולא הצליחו לשוב אל החוף | שוטרי מערך השיטור הימי בכנרת פתחו בסריקות נרחבות עד שאיתרו את השניים וחילצו אותם בשלום (חדשות)