מין חדש של חילזון מים מתוקים התגלה במערה הררית במחוז יונאן שבסין | החילזון הזעיר, שאורכו מעט יותר משני מילימטרים, איבד לחלוטין את עיניו כחלק מהסתגלותו לחיים בחשיכה | עד כה אותרו רק שלושה פרטים חיים שלו, והחוקרים חוששים כי מדובר במין נדיר ופגיע במיוחד (בעולם)
נוסע זועם שטס במחלקת עסקים של אמריקן איירליינס, סיפר כי בתוך הארוחה שהזמין הסתתר לו... חילזון תחת עלי החסה | הוא כתב כי "כנראה שהחילזון הזה היה שם בשדה, נצמד לחסה והיה תחוב בקפלי החסה ולא נשטף בעיבוד. איש לא שם לב לכך במטבח הקייטרינג, וזהו כישלון בבקרה" (תעופה)