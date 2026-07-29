תיעוד בלעדי של אחד מבכירי המערכת כאן שמסתובב עם קפטן מרוקאי | יוסי עבדו בראיון מיוחד בדרך לחתונת אחיו| דרמטי: נער בן 16 שמציל חיים של ילד בלב ים | תופעת הטרמפיסטים: הדפיקות על השמשות, "טרמפ לחץ" והסכנות בכבישים | למה הראיונות בתקשורת הכללית עושים לנו נזק עצום | הרופא היהודי שרצח מטופלת (דבר ראשון)
מאחורי ליל החינה הססגוני מסתתר ויכוח עתיק ומרתק בין מסורת אבות לשאלת מקורו של המנהג ולחשש מ"חוקות הגויים" | בין פוסקים המחפשים לו שורשים קדומים לבין מקטרגים הטוענים לחידוש מאוחר מתנהל פולמוס הלכתי חשוב על אחד המנהגים הצבעוניים ביותר (חדשות בארץ)