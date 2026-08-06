מאבק סוער בין הורים הגיע לסיומו בפסיקה נוקבת - בית המשפט דחה לחלוטין את עמדת האב החילוני וקבע כי בנם בן השש יחויב להשתלב במוסד לימודים דתי תורני, למרות התנגדותו הנחרצת וטענותיו על אורח חייו (חוק ומשפט)
בעולם החינוך מרבים לשאול כיצד נכון לכנות את אותם נערים שנמצאים על קו התפר שבין הישיבה, הבית והמרד הפנימי. אבל מעבר לשאלה הלשונית מסתתרת שאלה עמוקה הרבה יותר: מה יודעים אנשי החינוך שמצליחים להגיע אליהם, ומה אפשר ללמוד מהם כבר בגיל צעיר? (חינוך)
בית משפט השלום בבית שמש פסק פיצויים בסך 80 אלף ש"ח לשתי תלמידות לשעבר שהפיצו פרסומים כוזבים ופוגעניים נגד חברתן לספסל הלימודים. השופט דחה את הניסיון להציג את המעשה כ"קונדס" והדגיש: "מדובר בלשון הרע שגרמה נזק בלתי הפיך" (משפט)
כיצד הפך נער אמריקאי מבית "יקי" לחסיד גור? מה קורה לילד בן 14 שבוחר בדרך עצמאית? והאם פנייה לעזרה רגשית יכולה להרוס שידוכים? | הרב והפסיכותרפיסט הבכיר מנחם אינגבר, מהדמויות המוכרות והמוערכות בתחום בריאות הנפש במגזר החרדי, מדבר עם אלי גוטהלף על האיזון שבין החלום הילדותי לגבול הטכני, שיטתו הייחודית להנחיית הורים, הסטיגמות והאתגר הלאומי של מדינה שנמצאת בתוך אירוע טראומטי מתגלגל | צפו (כיכר FM)
ירי חי בנשק בתוך אולפן החדשות האירני | מי חושב שמדובר בפיצוץ שגרתי בבסיס הצבאי ליד בית שמש? |שיאן התביעות הייצוגיות עומד לאבד את רשיון עריכת הדין? | על רקע גל הצתות בערים החרדיות, מכתב בשמו של הרב שלמה פוזן | החינוך הישראלי כושל בכל מדד (דבר ראשון)
אחד הדברים הקשים בחינוך הוא להעביר מסר לילד בצורה המדוייקת עבורו | הסיבה שילדים לא שומעים אותנו ולא תמיד מקבלים את דברינו, יכולה להיות לא כי יש חסרון בנו או בהם אלא בגלל פער הדורות הקיים בינינו | מאמר חינוכי (חינוך ילדים)
עונת הרישום לישיבות בפתח, וההורים מוצאים את עצמם במערבולת של שמות, מותגים ולחצים | משה מנס אירח את המטפל הרגשי הרב חנניה מנס לשיחה מרתקת על הטעויות הנפוצות, הדרך הנכונה לברר על מוסד לימודי, והטכניקה המפתיעה שתגרום לילד שלכם לשתף פעולה (דבר ראשון חינוך)
למה נתוני הפשיעה בקרב בני נוער שוברים שיאים ומה גורם לילדים טובים לאחוז בנשק? האם הבועה החרדית נסדקת בעקבות החשיפה לרשתות החברתיות, ואיך הורים יכולים להגן על ילדיהם מאימת החרם החברתי? עו"ד הרב יחזקאל רוזנבלום והמטפלת הרגשית מזית רפמן נדב מנתחים עם אלי גוטהלף את התופעה המדאיגה ומספקים כלים קריטיים להורים. (כיכר FM)
מאות ראשי ישיבות ומרביצי תורה התכנסו בבנייני האומה ליום של עיון, העמקה והכוונה בדרכי החינוך ●
במהלך הכנסייה, השיבו גדולי ישראל וראשי הישיבות לצד אנשי חינוך ואנשי מקצוע, לשאלות סבוכות ופרקי הדרכה במסורת החינוך ● 'כיכר השבת' בסיקור נרחב ותיעודים מהמעמד האדיר, הנאומים והמסקנות (עולם הישיבות)
חינוך אינו פעולה חד-פעמית של אזהרה, אלא "אמירה" מתמדת, רגישה וסבלנית של דוגמה אישית "וְהַמַּשְׂכִּלִים יַזְהִרוּ כְּזֹהַר הָרָקִיע" - התפקיד שלנו הוא לא רק להזהיר מפני הנפילה, אלא להאיר את נשמתם ולגלות את הטוב הטבוע בה (מאמרים)
חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים, הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר', בשיעורו השבועי, שנמסר הערב (שלישי) מאולמי מייפל בפתח תקווה ומועבר באתר 'כיכר השבת' • הנושא השבועי: "איך פותרים את מכת הדור?" (לזכרו של ימנו זלקה ז"ל) • צפו בשיעור בשידור חי (חרדים)
13 משיאי משואה, המייצגים את מגוון העשייה היהודית, כובדו בטקס הדלקת המשואות היהודי של 'כיכר השבת' | את המשואה האחת-עשרה - "משואת החינוך וההוראה", העלתה הרבנית דבורה שטיינברגר, מחנכת ירושלמית | על עשרות שנות חינוך בנות ישראל והנחלת ערכי התורה והמסורת לדורות • צפו (אולפן כיכר)