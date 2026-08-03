צה"ל חיסל בתקיפה אווירית ממוקדת במרחב דיר אל בלח את מחמוד פטאיר, מפקד נוחבה בחטיבת מחנות המרכז של ארגון הטרור גאפ, שלקח חלק פעיל בפלישת השבעה באוקטובר, החזיק בשבי את רום ברסלבסקי והופיע לעיני כל בטקסי מסירת החטופים (צבא וביטחון)
איראן נפרדת מעלי חמינאי במסע הלוויה גרנדיוזי, אך תשומת הלב מופנית דווקא אל הכיסא הריק של יורשו | בעוד אחיו מתייצבים מול המצלמות, המנהיג החדש נאלץ להישאר במחבוא מחשש שזרועה של ישראל תשיג אותו בעיצומו של הטקס (חדשות בעולם)
תיעוד ממצלמות האבטחה חושף את רגעי הפיצוץ העז שאירע בצהריים בחניון ציבורי בחולון, בו חוסל גבר המוכר למשטרה. בסרטון נראה רגע פיצוץ המטען, כאשר חלקי הרכב עפים לכל עבר ועשן סמיך מכסה את האזור, בעוד עוברי אורח נמלטים בבהלה (בארץ)