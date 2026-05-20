מוחמד עפיף,
אחראי יחסי הציבור של
חיזבאללה,
חוסל אתמול בתקיפה אווירית
ישראלית שכוונה למטה מפלגת "הבעת'"
ברובע "ראס
א-נבע"
בבירות |
מי היה האיש ומה היה
תפקידו בכח?
והאם הוא קשור לכטב"ם
שפגע בבית ראש הממשלה בקיסריה? (חדשות
מלחמה)
לאחר אינספור דיווחים על גורלו
של מפקד כוח קודס איסמעיל קאאני - תחילה שחוסל ע"י
צה"ל,
אח"כ
ששיתף פעולה עם ישראל ונחקר מה שגרם לו ללקות בלב | כעת אומר יו"ר
הפרלמנט באיראן כי מדובר בפייק-ניוז, "קאאני בסדר וממשיך לבצע את משימותיו" | בטהרן נטען כי קאאני,
שלא נראה כבר שבועיים
בציבור,
יקבל אות כבוד ביום
שני (חדשות)
יממה לאחר החיסול הדרמטי בלבנון, ישיבת הקבינט התכנסה עם בכירי הצבא, בהדלפה שיצאה מישיבת הקבינט, עולה כי הרמטכ"ל הציג שאלה ששאלו אותו, והשר בן גביר החל לתקוף אותו ואת ראש הממשלה ואף הבהיר לנתניהו: "אם אתה לא משתף אותנו בהחלטות, אל תצפה שאחר כך אנחנו גם נגבה אותך" (אקטואליה)
טרור הפשע בדרום נמשך ולמרות מעצרי המנע והתגבור המשטרתי, בפעם השנייה בתוך שבוע וחצי התפוצצה מכונית בעיר על רקע פלילי • תושבי העיר זועמים ומאשימים את המשטרה באוזלת יד • בעיריית אשקלון דוחים את הטענות שהעיר הפכה לזירת פשיעה: "ארגוני הפשיעה פועלים בכל מקום" (בארץ)