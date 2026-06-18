משרד הבריאות באזהרה דחופה: נוסע חולה חצבת שהה בטיסת אל על LY026 מניוארק לנתב"ג ביום ראשון האחרון. נשים הרות ותינוקות ששהו על המטוס נקראים לפנות בדחיפות ללשכות הבריאות מחשש להדבקה בנגיף המדבק. המירוץ לעצירת שרשרת ההדבקה החל (בארץ, בריאות)
ילד בן ארבע מהצפון שסבל ממחלות רקע נפטר הערב לאחר שחלה במחלת השפעת, כך הודיע משרד הבריאות | משרד הבריאות חזר והדגיש לציבור את החובה להתחסן בשפעת, בפרט לסובלים ממחלות רקע ובעלי מערכת חיסונית מוחלשת (חדשות)
גל תחלואת החורף הנוכחי מורגש בעוצמה ברחבי הארץ, ובכללית מדווחים על עלייה משמעותית הן בהיקף ההתחסנות לשפעת והן בפניות למערך הרפואה בקהילה ובשירותים הדיגיטליים | עד כה התחסנו בכללית כ־760 אלף איש נגד שפעת, מהם 116 אלף ילדים בגילאי חצי שנה ועד 12 | בשבוע האחרון נרשמה עלייה קלה נוספת בשיעור הילדים המתחסנים
סערה בממשל טראמפ: מנהל המזון והתרופות של ארצות הברית (FDA) פותח בחקירה על מקרי מוות אפשריים הקשורים לחיסוני קוביד-19 | מסמך פנימי שדלף טוען קשר למותם של עשרה ילדים, אך מומחים מוחים ומדגישים 'אין בסיס לחשדות' (חדשות בעולם)
בצעד חריג עצר מגיש 'כיכר השבת' יוסי סרגובסקי את רצף הדיווחים באולפן ופרץ במונולוג אישי וכואב ובמתקפה על שר הבריאות חיים כץ - על רקע התפרצות מחלות השפעת והחצבת בריכוזים החרדיים • כשבגן של בנו מאושפזים שלושה ילדים במצב לא פשוט ומשרד הבריאות נותר אדיש ומשלב ידים, למה כי זה חרדים שמתים? זעקת ההורים האומללים שאיבדו את ילדיהם בגלל השר כץ: "אל תחכו לכיסא הריק הבא" • צפו והפיצו (חרדים)
התפרצות החצבת מתרחבת מערים כמו ירושלים ובית שמש למודיעין עילית וטבריה • ד"ר אור קריגר, מומחה למחלות זיהומיות ובכיר במשרד הבריאות, חושף באולפן את הנתונים המבהילים, תוקף את מפיצי ה'פייק ניוז' ומסביר: האם מבוגרים צריכים לרוץ להתחסן? • צפו (דבר ראשון)
תא"ל אורן סולומון - ראש הצוות לחקר השביעי באוקטובר בריאיון נוקב | תינוק נוסף ה-11 במספר נפטר מחצבת. הבכיר מתחנן בריאיון - "לכו להתחסן" | הצפות גדולות ברחבי הארץ - תינוקת נמשתה מהמים | ואור ירוק מגדולי הדור בעניין חוק הגיוס | (דבר ראשון) צפו
החצבת
מתפשטת בערים החרדיות,
וביממה האחרונה עוד
תינוקת חרדית נפטרה מסיבוך חצבת - הקורבן השמיני מהמחלה |
עשרות ילדים
מאושפזים והשיעור הגבוה של אי ההתחסנות
מותיר את הקהילה פגיעה |
בינתיים,
המדינה מסתפקת בקמפיינים
נקודתיים והמערך בשטח ממשיך לפעול בצורה
חלקית בלבד (טור דעה)
הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף יצא בקריאה נחרצת לציבור לחסן את הילדים נגד מחלת החצבת, והדגיש כי על פי ההלכה זוהי חובה קדושה המצילה חיים, ומי שלא מחסן הוא שופך דמים ע"פ התורה | צפו בדברים המלאים (חרדים)