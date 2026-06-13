משרד הבריאות מציג לראשונה את חלוקת מאות מיליוני השקלים לקופות החולים. הנתונים המבהילים חושפים הזנחה בתשתיות, בזבוז בתקציבי ה-MRI ופערים עצומים בשירות לאזרח. האם הכסף שיועד לקיצור תורים באמת הגיע לידיים הנכונות, או שטבע בבירוקרטיה? (בריאות)
הס • המהפכה הרפואית בארה"ב: רשימת החיסונים קוצצה והחצבת מתפרצת • נתניהו ממריא לפגישה גורלית עם טראמפ מול האיום האיראני • התיעוד החדש מהכלא הצבאי והמעיינות הסודיים של ישראל שפירא • כל כותרות היום (דבר ראשון)
ביקורת חריפה ב'כיכר': יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור תוקף את תוכנית שר הכלכלה לפרסום מוצרי מזון מזיקים ואת הפטור מתקנים • הבהלה מהזן האלים של אבעבועות הקוף - ומדוע החיסון עדיין לא זמין בישראל • וגם: משבר האמון במערכת הבריאות והמסר החשוב לציבור החרדי (דבר ראשון)
מהריסות המעבדה שנפגעה מטיל איראני ועד לפסגת המדע העולמי: פרופ' יפעת מרבל, הישראלית שנבחרה לאחת מעשרת האנשים המשפיעים ביותר במדע לשנת 2025 על ידי כתב העת Nature | סיפור מעורר השראה על החוקרת שנפלטה מהתיכון, אובחנה עם ADHD וחשפה מנגנון חיסוני מהפכני שהסתתר דווקא בתוך "פח האשפה" של התאים שלנו (חדשות בארץ)
הרב שמעון רגובי מארגון מזור בראיון מקיף על סכנת החצבת ומתנגדי החיסונים | "כל הנכדים שלי מחוסנים על מלא מלא" | ממה צריך לפחד ואיך ניתן למנוע | וגם, סיפורים מרגשים על עזרה לחולים במצוקה ופעילות הקודש של הארגון שרק עוזר ומייעץ (בריאות)
כל האמת על החיסונים - עם מיקרוביולוג קליני בכיר | תופעות הלוואי והסיכונים שלא נמצאו במחקרים |אח גדול, הורה? שיחה עם הנער שכתב טור חובה מטלטל | המכות בחסידות המוכרת בבני ברק והאם מדובר בחסידות שהיא כת | צפו בתוכנית (דבר ראשון)
בעקבות עליה מדאיגה בחודשים האחרונים של תחלואת החצבת בישראל, מכבי ממשיכה לקרוא לחבריה תושבי העיר בני-ברק להתחסן לחצבת במרכזים הרפואיים ברחבי העיר המבצעים חיסונים באופן נרחב וממוקד וללא צורך בקביעת תור מראש | זאת, כהמשך לפעילותה לאורך התקופה על מנת למנוע את המשך התפשטות הנגיף
בעקבות העלייה הדרמטית במקרי החצבת והאבידות בנפש רח"ל של תינוקות לא מחוסנים, גדולי הרבנים קוראים במכתבם, כי "כל אב ואם חייבים לחסן ילדיהם על פי הוראות הרופאים" | הקול הקורא הזועק בבהילות אודות המצב מתפרסם ביוזמת מאוחדת ובחתימתם של עשרות רבנים ופוסקי הלכה הקובעים כי הורים שאינם מחסנים את ילדיהם עלולים לעבור על איסור "לא תעמוד על דם רעך" כשיגרמו להדבקת אוכלוסיות בסיכון חלילה
בתוכנית היום: הם לקחו תרופות וזריקות להרזיה ולהצמחת שיער ולא ידעו על תופעות הלוואי המחרידות | האם נתניהו יצא ממשפטו לדיון בטחוני דחוף על מלחמה מתפתחת מול חיזבאללה | מיקום ותוכן עצרת המחאה | מי הופתע מהשקרים של חמאס ומה ניתן לעשות | צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)
במהלך דיון שנערך היום בועדת הבריאות בכנסת בנוגע לתחלואת החצבת, נחשפו נתונים על התחלואה בקרב המגזר החרדי וכן, באיזו קהילה יש הכי הרבה נפטרים בשל ההתנגדות לחיסונים? | צפו בדיון המרתק והחשוב! (חדשות בריאות, חרדים)
הרב בני פישר, יו"ר 'מגן לחולה', מתארח באולפן 'כיכר השבת' ומזהיר מפני התפשטות החצבת המאיימת על חיי הפעוטות | עד כה, שישה פעוטות שילמו בחייהם, כולם בני הציבור החרדי | הרב פישר מדגיש כי כל הפעוטות שנפטרו - לא חוסנו ועונה למתנגדי החיסונים המאיימים על חיי ילדיהם • הריאיון המלא (חרדים)
פעוט נוסף נפטר ממחלת החצבת אך ההפחדות ממשיכות | אינטרסנטים, הכתות, הנפגעים, אנשי הטבע הקונספירטורים והאנרכיסטיים | נתונים מול מציאות: כמה אנשים מתו לפני שהיה אנטיביוטיקה וחיסונים וכמה כיום | הפרופסור שהוזכר עונה בלייב: לא אמרתי כזה דבר | התיכום של נוכל ההמונים | תחקיר מקיף אל מפיצי ההפחדות והשקרים (בריאות)
על רקע התפשטות החצבת והחשש מהידבקות של חולים רבים שלא אובחנו – מערך החיסונים מתרחב לערים והשכונות החרדיות ירושלים, בני ברק ובית שמש |מאז תחילת המגפה – 770 נדבקו, שני פעוטות לא מחוסנים נפטרו ו־24 מאושפזים, רובם ילדים קטנים (בארץ)