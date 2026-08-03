מאות חסידים ואנשי מעשה גדשו את היכל בית המדרש הגדול של חסידות סערט ויז'ניץ בחיפה ב'התוועדות ליל שישי' המרכזית של 'בין הזמנים', שנמשכה עד השעה 02:00 לפנות בוקר במחיצת המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן ובליווי כלי זמר | המעמד נערך ביוזמת חבר מועצת העיר אברהם שטרן (חסידים)
שני פועלים זרים מתאילנד בשנות ה-40 לחייהם אושפזו בטיפול נמרץ אחרי שקטפו ואכלו מצמח בר נפוץ | השניים קטפו את צמח טבק השיח באזור מגוריהם, הכינו ממנו מרק - והחלו לסבול מהרעלה חריפה | מצב אחד מהם מוגדר קשה, והוא מורדם ומונשם בבית החולים רמב"ם בחיפה (בארץ)
בעיצומו של הדיון הסוער בכנסת על חוק הכשרות, חבר הכנסת הבכיר מ'יש עתיד' הטיח האשמות קשות במערך הכשרות בחיפה. יו"ר המועצה הדתית דרור דויד עמוס לא נשאר חייב – ושלף נתונים שמוטטו את הטענות ומציגים מציאות הפוכה (חרדים)
רופא שיניים שסירב לקחת אחריות על טיפול כושל והציע פיצוי זעום, חויב בבית משפט השלום בחיפה לשלם כ-150 אלף ש"ח. השופט קבע: הרופא התרשל, אך למטופל המעשן נקבע אשם תורם של 20% בשל הפגיעה בסיכויי ההחלמה (חוק ומשפט)
תנופת התרחבות בחיפה, בית הכנסת ההיסטורי "עדת ישראל" חווה פריחה יוצאת דופן עם הצטרפותם של עשרות אברכים צעירים, שהתאגדו יחד לכתיבת ספר תורה משותף | צפו בתיעוד מהחגיגות ברחובות העיר, במכתב המיוחד של גדולי הדור, ובגלריית רבני העיר שהגיעו לפאר את המעמד | שמואל שנקר מגיש גלריה (חרדים)
תושב חיפה בן 37, שסירב להזדהות בפני שוטרים והובא לתחנה לצורך בירור זהותו, תקף באגרופים חוקרת משטרה שזיהתה אותו, סמוך למבנה התחנה. בסוף השבוע הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום פלילי חמור בגין המעשה. במשטרה מדגישים כי יגלו אפס סובלנות | הפרטים (בארץ)
סמוך לחצות הלילה פרצה שריפה בדירת גג בקומה החמישית ברחוב מקור ברוך שבחיפה | חברי יחידת המתנדבים החרדית של כבאות והצלה מחסידות סערט ויז'ניץ הגיעו ראשונים לזירה וסייעו ללוחמי האש בפעילות הכיבוי וחילוץ הלכודים | תמונות (חדשות)
צעיר כבן 25, הסובל מהלם קרב, פרץ לגן החיות הלימודי בחיפה שבצפון הארץ, ניפץ את שמשת תצוגת הנמר הפרסי וטיפס על עץ במתחם הדובים. צוות הגן פעל במהירות, האירוע הסתיים ללא נפגעים והצעיר הועבר לטיפול רפואי (בארץ)
תביעה כספית שהוגשה בחיפה חושפת את שיטת העבודה החשאית של קווי הסחר הימיים: אוניות מפליגות מטורקיה, עוברות "הלבנת מסלול" במצרים או בקפריסין, ופורקות סחורה בישראל. השופט הורה על שחרור אונייה שנעצרה בשל סכסוך שותפים (בעולם)
סוד האנרגיה שמניע את יו"ר מפלגת 'נועם', הזיכרונות המכוננים ממלחמות ששת הימים ויום כיפור, והאסטרטגיה המשותפת עם בנימין נתניהו ששינתה את ההיסטוריה. אלי גוטהלף במפגש מרתק ונוקב עם הפוליטיקאי שרבים אוהבים לשנוא, אבל אף אחד לא יכול להישאר אדיש אליו. מה באמת קורה מאחורי הקלעים של מאבקי הדת והמדינה, ואיך נראה שולחן השבת של האיש שעומד בלב סערת מלחמת התרבות הישראלית? (מיוחד)
מסיבת סידור לילדי הגיל הרך נערכה בת"ת הכלל חסידי 'חשקת התורה' בחיפה. את המעמד פיאר בנוכחותו הגאון רבי משולם פייש רוזנברג, רב קהילת "קהל חסידים" בעיר, שנשא דברים נלהבים בשבח תינוקות של בית רבן | במהלך חלוקת הסידורים נרשם מחזה מרגש, כאשר הרב הגיש אישית את הסידורים לילדים תוך שהוא מצביע בחיבה רבה על האותיות הקדושות ומראה להן את מתיקותן | תיעוד שובה לב (חרדים)
בזמן שכלל ישראל החלו השבוע בלימוד חומש במדבר, בתלמוד תורה "זכרון מאיר" בחיפה ציינו מאורע מרגש: ילדי החמד חגגו ברוב פאר והדר את סיום חומש בראשית, אותו למדו בעיון רב פסוק אחר פסוק | המעמד הותיר רושם עז על כל המשתתפים | שמואל שנקר מגיש תיעוד מרגש מהחגיגה התורנית (חרדים)
נשיא בית הדין הגדול, הגאון הרב דוד יוסף, מינה 13 הרכבי דיינים ייעודיים לדיני ממונות בפריסה ארצית. בעקבות שינוי חקיקה, בתי הדין הרבניים יחזרו לדון בסכסוכים כספיים ואזרחיים כבוררים מוסמכים, זאת ללא פגיעה בתיקי המעמד האישי ועל בסיס הסכמת הצדדים (חוק ומשפט, חרדים)
האדמו"ר מקאמאדא עשה בשבוע האחרון את דרכו ממונסי הרחוקה במטרה להגיע לציון הרשב"י במירון ביום ל"ג בעומר | במהלך השבת שהה בעיר חיפה שם ערך את התפילות והטישים בסמינר ברחוב חרמון בעיר, בהשתתפות מאות חסידים ומעריצים | הצלם שמואל שנקר מגיש תיעוד ממוצאי שבת (חסידים)
המוני תושבי חיפה התכנסו השבוע בהיכל ביהמ"ד נדבורנה בעיר, למעמד הכנה נשגב לקראת ל"ג בעומר, במהלך ההתכנסות זכו לשמוע דברי חיזוק והתעוררות מפי המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן | המשפיע הפיח חיות ורוממות בקרב השומעים | הצלם שמואל שנקר מגיש תיעוד (חסידים)