התפתחויות דרמטיות בחקירת היעלמותו של הצעיר בן ה-22: חברו זומן לחקירה נוספת בשל גרסאות סותרות, בעוד המשטרה מפרקת את קו ההגנה הראשוני ומוצאת כי הממצאים בשטח אינם תואמים את העדויות. במקביל, אמו שוברת שתיקה וזועקת בדמעות: "אני לא יודעת מה איתו, אם הוא בחיים – אני מתחננת לכל פיסת מידע" (בארץ)
כוחות משטרה גדולים, יחד עם מתנדבים, יחידות השיטור הימי, צוללנים ומסוק מהמערך האווירי, מנהלים בשעות האחרונות חיפושים נרחבים וקדחתניים בים, באוויר ובביבשה אחר יובל כוגן, פעוט בן 4 בלבד מאשקלון, אשר נעלם באזור חוף חופית בעיר. האירוע מוגדר כאיתור נעדר בסיכון, והמשטרה שבה ופונה לציבור הרחב בבקשה לסייע במידע ובערנות במטרה לאתרו בהקדם האפשרי ולהבטיח את שלומו (בארץ)