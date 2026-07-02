דיאטן קליני ותזונאי ספורט בראיון שיהפוך לכם את הראש | האינטרסים והמניפולציות של תעשיית המזון | למה אסור מראות בחדר כושר ולמה עדיף שלא תשקלו את עצמכם | איך זה שהאוכל חזק מהמוטיבציה שלנו ואיך אפשר לשבור את זה | 4 הטעויות שגורמות ל-90% מהאאנשים להיתקע (דבר ראשון)
כולם רוצים את הפריים המושלם לאינסטגרם עם חיית הטרף המלכותית, אבל סרטון ויראלי חדש חושף את המחיר הנורא שמשלמים בעלי החיים עבור הלייקים שלכם | מאחורי כל חיוך למצלמה מסתתרת תעשייה אכזרית של סמים, שרשראות והתעללות קשה שמעוררת סערה חסרת תקדים (חדשות בעולם)
מאות חקלאים ורפתנים עלו היום לירושלים, חסמו חלקית את כביש 1 ולאחר מכן עברו להפגין מול הכנסת ומול משרד האוצר: ״לא סוגרים מפעל של מאה שנה ביריקה בפרצופם של חקלאי העוטף והגולן, של מי שהיו החזית בשבעה באוקטובר״, נמסר (חדשות)
שיירות טרקטורים בדרך לכנסת במחאה נגד רפורמת החלב של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' | הרפתנים מזהירים מנוקאאוט לענף ומפגיעה חמורה בכשרות עקב ייבוא חלב נוכרי | המדינה בנקודת רתיחה - הביטחון התזונתי וכרות החלב בסכנה (חדשות, בארץ)
אחרי השבתה של יממה במחאה על רפורמת החלב של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הרפתנים הודיעו כי יחזרו לשווק למחלבות חלב | ראשי מחאת הרפתנים נפגשו עם שר החקלאות אבי דיכטר, ולבקשתו החליטו להשהות את השבתת השיווק (בארץ)
סמוטריץ' סוגר 100 רפתות ומציע לנו לפתוח צימרים, זה לעג לרש" • האם אנחנו בדרך למחסור בחלב בד"צ במדפים? • יוסי עבדו מארח את הדרמות של היום: מהמגעים של בנט עם החרדים ועד לרקטות שנמצאו בתוך שקי אונר"א בעזה • וגם: האם מותר להשתמש במי ברז למצות? (דבר ראשון)
הרפתנים החלו הבוקר בהפסקת אספקת החלב במחאה על רפורמת סמוטריץ' • מדפים ריקים ברשתות והגבלת רכישה ל-2 יחידות ללקוח • מחר הפגנה גדולה בלטרון ותהלוכה לירושלים | המשבר שמאיים על כל בית בישראל ומציף בדאגה רבבות הורים חרדים (בארץ)
הרפתנים הודיעו על עצירת אספקת החלב כמחאה על הרפורמה של שר האוצר וקוראים לראש הממשלה להתערב לפני "פגיעה קשה בהתיישבות ובחקלאות הישראלית" | באוצר תקפו: "נציגי הענף מסרבים בכל תוקף לנהל דיאלוג ובוחרים בדרך של איומים, אלימות כלכלית ופגיעה ברציפות אספקת החלב לכלל הציבור" (בארץ)
בזמן ששר האוצר סמוטריץ' ממשיך לקדם את רפורמת החלב למרות ההתנגדות הרבה בליכוד, הרפתנים החליטו לשבור את הכלים והודיעו כי כבר בימים הקרובים יפסיקו את ייצור החלב | המשמעות המיידית לצרכנים - מחסור חמור במוצרי חלב בקרוב | שר האוצר תקף: "רעיון קומוניסטי והזוי" (בארץ)
באמצעות טכנולוגיה מתקדמת, לראשונה בישראל הושק מותג CowFree מבית שטראוס שמבוסס על חלב ,BLG הזהה בהרכבו לאחד מהחלבונים המצויים בחלב פרה • ההרכב הייחודי מאפשר משקה פרווה בכשרות מהודרת של בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין • מהו החלבון? כיצד הוא משפיע על חוויית השתייה? ואיך נכנסת הטכנולוגיה לכל הסיפור? • כל המידע שרציתם לדעת בכתבה שלפניכם
מחלקת הכשרות של הרבנות בערים אשקלון והרצליה קראו שלא לצרוך את הבשר, בכשרות הרב קרסיק - שחיטת ליובאוויטש, אחרי צילום של משגיח שטען שנמצאו שאריות חלב | הרב קרסיק הבהיר: "כל מנקר מקצועי רואה בוידאו שהקרום שנוגע בחלב הוסר ללא חשש וללא שום בעיה כולל חלק מהסרעפת" (חדשות חרדים)