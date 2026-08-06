בערב שבת היא רכה, אוורירית ומושלמת - אבל עד שבת בבוקר משהו משתנה. אם גם אצלכם החלה מתייבשת הרבה יותר מהר ממה שהייתם רוצים, ייתכן שהבעיה בכלל לא במתכון. כמה הרגלים קטנים, שרובנו עושים בלי לחשוב, הם אלה שקובעים אם החלה תישאר רכה עד מוצאי שבת - או תהפוך ליבשה כבר למחרת (אוכל)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: כיצד ניתן לאפות חלות בתנור בשרי - ויהיה מותר לאכול את החלה עם גבינה? • צפו (יהדות)
הפרג הוא אחד מהפרחים המרהיבים והסמליים בטבע, אך מעבר ליופיו האסתטי, הצמח מציע מגוון רחב של תועלות - החל מתכונותיו הבריאותיות, דרך שימושיו הקולינריים המסורתיים ועד להיבטים תרבותיים ובריאותיים מורכבים (בריאות)
השבת החלטתי להכין חלה גדולה מ-3 רצועות, שנאפית בתבנית מלבנית מאורכת - ממש כמו זו שהיינו קונים במאפייה או במכולת בימים עברו. כבר עשיתי זאת לא מכבר, אך הפעם הכנסתי את כל כמות הבצק לתבנית אחת והתוצאה: חלה ענקית ממדים, תפוחה וטעימה טעימה, שהרשימה את כל הסועדים (מתכונים, אוכל)
הפעם הראשונה שנתקלתי בחלות הגבוהות והמרשימות האלה, היתה ברחובות ברוקלין בניו-יורק, באחד מימי שישי. חלונות הראווה שם עמוסים בחלות מהסוג הזה, בכל הגדלים. מיד הבנתי שזו הצורה האליפטית של התבנית, שגם משנה את מרקם החלה וגורמת לה לקבל אווריריות מדהימה (מתכונים, אוכל)
בעוד שלושה ימים יחול חג מתן תורה, שבו נוהגים לאכול מטעמים חלביים ולטרוח בהכנתם במשך שבועות ארוכים. כולנו רגילים ללכת על הבסיסיים ביותר (ואין בזה פסול, כן?): בלינצ'ס, פיצות, פסטות מוקרמות וכדומה. השנה, צאו מהמסגרת והכינו את החלה המיוחדת הזאת של חסי סגל שככל הנראה, תתחסל במהירות הבזק (מתכונים, אוכל)
בתי הכנסת שבונים סככה לתפילות הציבור בחוץ, ראש המועצה ששומר על כללי משרד הבריאות, קבר שמואל הנביא שסגור לציבור והחלות לשבת שעטופים בשקית כדי למנוע מגע מיותר • צפו בתכנית הרשת 'ימי קורונה' בהגשת השדרן והמנחה אברהם רפאל (מעניין)
חלות לשבת הן מצווה בפני עצמה. אנחנו רוצים אותן רכות ואווריריות, עדיף עם נגיעת חום שתוסיף להן קריספיות טובה, כזו שתגרום לנו לשלוף את הסלטים ולנגב בששון כבר בערב שבת. ובכן, המתכון הזה עונה על כל ההגדרות הנ"ל. הפשילו שרוולים (מתכונים לשבת, אוכל)
אפיתם כבר חלות בצורת מפתח? הרב חיים פוקס מציג את המקורות לסגולה שנפוצה בכל קהילות ישראל, ומגלה - שלושה טעמים לסגולות החלה * ייתכן כי גם זכות המצוות הכרוכות בתהליך הכנת החלה, הפרשת חלה, נטילת הידיים אחרי האכילה, ברכת המוציא, וברכת המזון, יכולות להועיל גם לפרנסה
אחרי הפסח, נוהגים לאפות חלה לשבת בצורת מפתח כסגולה לפרנסה טובה. מומחים מסבירים: כך תאפו את החלה המורכבת ותזכו בפרנסה טובה * לקבלת חלות אווריריות במיוחד יש להתפיח את הבצק פעמיים. פעם אחת לאחר הלישה הראשונית ופעם שנייה לאחר ההתפחה הראשונית. וגם: כמה אופים?
אני יודע שטעויות לעולם חוזרות, ואני גם כל כך לא מאלה שעומדים בפינה ורק מחכים שהשדרן (או הבעל-קורא) ימעד בלשונו, אבל נדמה לי שעל הטעות המפוארת הזאת צריך להתעכב לרגע. חוץ מזה שהיא מאוד משעשעת (וסגולה לאריכות ימים לאדמו"ר מגור שליט"א), היא גם שיעור מרתק בתקשורת