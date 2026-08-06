עיירת חוף מרוחקת באוסטרליה נקלעה לדרמה עם הופעתם של שישה חפצים כדוריים ומבריקים | כוחות החירום הקימו אזור הגנה מחשש להימצאות חומרים רעילים | סוכנות החלל הרשמית פתחה בחקירה מיוחדת - ואלו הממצאים (חדשות)
מחקר חדש מזהיר: שיטות החיפוש אחר חיים חוצניים עלולות להיכשל בזיהוי שלהם, בשל הטיה מדעית ומגבלות טכנולוגיות - החוקרים קוראים לשינוי בתכנון משימות החלל ולשילוב בינה מלאכותית כדי לאתר סימנים חבויים (בעולם)
משימת ארטמיס 2 החזירה בני אדם למסלול סביב הירח לראשונה מאז עידן אפולו, אך לצד ההישג המדעי והלאומי עלתה שאלה מפתיעה: כמה באמת מקבלים אסטרונאוטים שיוצאים למסע מסוכן, היסטורי וחד פעמי כמעט? התשובה, מתברר, רחוקה מאוד מהדמיון הציבורי על בונוסים שמימיים (בעולם)
סרטון חדש משיא המשימה חושף את רגעי פתיחת הצוהר החרוך של קפסולת הארטמיס 2, רגעים ספורים לאחר הנחיתה המושלמת במימי האוקיינוס השקט | התיעוד מציג את ארבעת האסטרונאוטים כשהם מחייכים מתוך המכונה ששרדה מסע של כ-700,000 מייל סביב הירח (חדשות בעולם)
בפעם הראשונה בתולדות מזרח אפריקה, שיגרה מצרים מצלמת ניטור אקלימית מתקדמת לחלל בשיתוף קניה ואוגנדה | המערכת, שנבנתה בקהיר ונשאה על רקטת SpaceX, צפויה לספק נתוני זמן אמת על הצפות, בצורות ותנאי חקלאות - צעד היסטורי לאזור הצמא למידע סביבתי מדויק (בעולם)
משימת ארטמיס 2 הגיעה לסיומה המוצלח עם נחיתת קפסולת "אוריון" מול חופי קליפורניה, כשהיא נושאת את ארבעת האסטרונאוטים הראשונים שהגיעו לסביבת הירח מזה למעלה מחמישים שנה | הצוות שבר שיאי מרחק מהארץ והשלים בהצלחה סדרת ניסויים קריטיים המהווים תשתית להקמת בסיס קבע על הירח ומשימות עתידיות למאדים (חדשות בעולם)