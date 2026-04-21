לראשונה מאז מלחמת צוק איתן, אין חטופים או חללים ברצועת עזה | על פי עדכון דובר צה"ל, הליך הזיהוי של הגופה שנמצאה - הושלם ואפשר לדווח, כי ישראל השיבה לידיה אחרי 843 ימים בשבי את גופתו של החטוף החלל האחרון רן גויאלי הי"ד; "בכך, הושבו כלל החטופים משטח רצועת עזה", נמסר (חדשות בארץ)
בצעד חריג, ישראל העבירה למתווכות רשימה שמית של מחבלים בג'יהאד האסלאמי - שיודעים את מיקומו של החלל החטוף האחרון, רן גווילי | יחד עם שמות המחבלים בארגון הטרור, ישראל העבירה למתווכות גם מפות רלוונטיות ותצלומי אוויר (ביטחון)
גורם ישראלי מאשר, כי בזמן הקרוב ישראל צפויה לקבל ידיה ממצאים מידי חמאס, אך עד כה לא ברור האם מדובר בגופת חלל חטוף, אך כן מדובר בחלל מרצועת עזה | בחמאס אישררו את הידיעה ואמרו בביטחון, כי מדובר בגופת חלל חטוף (חדשות בארץ)
לאחר שבישראל נערכו למסירת גופה בשעות אחר הצהריים, גורם ביטחוני מעדכן כי המסירה נדחתה בשלב זה וכי לא בטוח שמדובר בחטוף חלל | כזכור, לפני שעה קלה דווח כי רוצחי חמאס יצאו ממבנה בג׳בלייה שבו חיפשו אחר חטוף עם גופה מוסתרת בשמיכה (חדשות)
חמאס העביר העביר אמש ארון של חלל חטוף אחד בלבד באמצעות הצלב האדום | עם הגעת הארונו לתל אביב החל תהליך זיהוי במכון המשפטי | צה"ל דורש השבה מיידית של החללים הנותרים: רן גואילי, דרור אור וסונטיסק רינטאלק | בישראל רואים בהתנהלות חמאס הפרה של ההסכם (בארץ)
הג'יהאד האיסלאמי איתר שרידים של חטוף חלל שהוחזק על ידי ארגון הטרור בצפון מחנה הפליטים נוסייראת שבמרכז רצועת עזה, כך על פי דיווח ערבי שאין לו אישור ממקור אחר | כזכור, גופותיהם של 3 חללים חטופים עדיין נותרו כיום בשבי החמאס בעזה, דרור אור, רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק (חדשות)
בצל הדיווחים והאישור הלא רשמי בישראל, משפחת גולדין מגיבה על מציאת גופת בנם, הדר הי"ד: "מחכים לבשורה באישור רשמי שהדר שב לישראל. לא מוותרים על אף אחד במדינה, אף פעם. מבקשים לשמור על קור רוח. עד שזה לא סופי זה לא נגמר" (חדשות)
מספר החללים החטופים שבידי הרוצחים המתועבים של חמאס הולך ומצטמצם ובחסדי שמיים, במהלך שבת קודש, השובה גופתו של ליאור רודאיף השם יקום דמו | במקביל, במהלך השבת דיווחו גורמים בחמאס, כי הם הצליחו לאתר את גופתו של החייל הדר גולדין הי"ד, אחרי 11.5 שנים שגופתו מוחזקת על ידם (חדשות)
בידי ארגון הטרור הרצחני יש עדיין שמונה גופות של חללים חטופים, ולפני זמן קצר הם עדכנו את המתווכות כי במהלך החפירות בשונת א-שוג'אעיה גופת חלל נוספת | חמאס הבהיר, כי יעביר את הגופת החלל - הערב (חדשות בארץ)