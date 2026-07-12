סרטון חדש משיא המשימה חושף את רגעי פתיחת הצוהר החרוך של קפסולת הארטמיס 2, רגעים ספורים לאחר הנחיתה המושלמת במימי האוקיינוס השקט | התיעוד מציג את ארבעת האסטרונאוטים כשהם מחייכים מתוך המכונה ששרדה מסע של כ-700,000 מייל סביב הירח (חדשות בעולם)
ארבעה אסטרונאוטים - מנאס"א, רוסיה וסוכנות החלל היפנית - הגיעו לתחנת החלל הבינלאומית לאחר מסע מהיר מהרגיל של 15 שעות בלבד | טיסת SpaceX Crew-11 שברה שיא מהירות אמריקאי כאשר החבורה עגנה בתחנה בגובה 425 ק"מ מעל האוקיינוס השקט | הצוות יתמקד במחקר מדעי פורץ דרך - למרות המתיחות הדיפלומטית בין אומותיהם (בעולם)
על פי ההצעה החדשה: 8 חטופים חיים ישתחררו במהלך היום הראשון של העסקה, ביום ה-60 ישתחררו שניים נוספים | בנוסף לכך, ההצעה הקטארית כוללת שלוש פעימות, כאשר במהלכם ישוחררו החיים והחללים | בחמאס דרשו גם הפעם את ההבטחה האמריקאית - לסיום המלחמה ברצועת עזה\ (מדיני)
מאז ומעולם חלם האדם להגיע לירח. לא ברור למה, אבל הגוף השמיימי הקרוב ביותר אל האדם, עורר את הדמיון של בן האנוש מאז ומעולם | בשבוע שעבר הצליחו שוב האמריקאים להגיע לירח, באמצעות חללית לא מאוישת שנשאה מטענים שונים | לאחר שבנחיתה שברה החללית את רגלה היא ככל הנראה כבר "מתה" בשעות אלו | "להגיע לירח" (מגזין כיכר)
החללית האמריקאית אודיסאוס שנחתה ביום חמישי בהצלחה על אדמת הירח וריגשה את האמריקאים, שוכבת "על צידה", כך דיווחו מומחים שצפו בחללית שהחלה לשדר | לדברי המומחים החללית ממשיכה לתפקד והמערכות הסולאריות נטענות כראוי (בעולם)