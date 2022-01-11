כיכר השבת

עוד כתבות על חלמיש:

ש

בימי תשלום המשכורות

כיכר בשיתוף חלמיש|מקודם
ש

"אלחם במתווה היועמ"שית"

כיכר השבת|מקודם
ש

למען המטפלות

כיכר בשיתוף חלמיש|מקודם
ש

היערכות לכינוס

כיכר בשיתוף חלמיש|מקודם

ש

במכתב לשר החינוך

כיכר בשיתוף ההסתדרות הלאומית|מקודם
ש

הקמת רשות לגיל הרך

כיכר בשיתוף חלמיש|מקודם
ש

"דם הילדים מחייב"

כיכר בשיתוף חלמיש|מקודם
ש

גזירת המעונות

אסף מגידו|מקודם
ש

הלחץ עובד

אסף מגידו|מקודם

ש

קריסה טוטאלית

אסף מגידו|מקודם
ש

התקציב אזל

אסף מגידו|מקודם
ש

יו"ר ארגון חלמיש בוועדת החינוך של הכנסת:

אסף מגידו|מקודם
ש

בשל טעות

כיכר בשיתוף חלמי"ש|מקודם
ש

בשל טעות הקלדה

כיכר בשיתוף חלמיש|מקודם

ש

לטובת ענף המעונות

כיכר בשיתוף חלמי"ש|מקודם

המחבל נתפס

||
5

חשוד נעצר

||
15

סמוך לחלמיש

||
15

"הריסה חלקית - חולשה"

||
6

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר