במהלך דרקוני ובניגוד לסיכומים ולהחלטות ועדת החינוך בכנסת, קוזזו בבת אחת מאות אלפי שקלים מכל אחד מהארגונים המפעילים את מעונות היום, דווקא בימי תשלום המשכורות לצוותי המטפלות והסייעות | ארגון חלמי"ש שיגר התראה חריפה לשר החינוך, למנכ"ל משרדו ולסגן החשכ"ל באוצר: שחררו את הכספים מיידית, לפני שנפנה לביהמ"ש (כלכלה)
בהשתתפות אישי ציבור ובכירי משרדי הממשלה הוצג בפני מאות מנהלי מעונות יום בישראל, המתווה לייצוב הענף | בכינוס נחשף ההסכם הקיבוצי המעניק ביטחון תעסוקתי ואופק לקידום מהותי, בברכתו והמלצתו החמה של הפוסק הגר"ע פריד | יו"ר ההסתדרות הלאומית, יואב שמחי: "מהיום יש למטפלות גב מקצועי ושכר הולם" | עוד אמר יו"ר ההסתדרות הלאומית: "אלחם במתווה היועמ"שית נגד סבסוד המעונות לאימהות חרדיות - זו פגיעה באמנה הבינלאומית לזכויות הילד" (בארץ)
ההיערכות לכינוס המקצועי הגדול ביותר של ענף המעונות המפוקחים בישראל של ארגון חלמי"ש בשיתוף ההסתדרות הלאומית - לקראת הישורת האחרונה | מאות נציגים, ראשי רשויות, אישי ציבור ונציגי ההסתדרות הלאומית ידונו ברפורמות ובאתגרים הניהוליים | יו"ר ארגון חלמי"ש, עו"ד שלום נגר: "אנחנו נמצאים בתקופה קריטית לעתיד המעונות והמפעילים" (בארץ)
בעוד הסייעות בגני הילדים נהנות משכר מובטח, אלפי מטפלות במעונות היום נותרו ללא מענה וללא מקור הכנסה יציב | יו"ר ההסתדרות הלאומית יואב שמחי דורש פתרון מיידי בדמות שיפוי למפעילי מעונות היום כדי למנוע אפליה מקוממת | המצוקה מחריפה לקראת חג הפסח והחשש הכבד מהוצאת עובדות לחל"ת ללא זכאות לדמי אבטלה | במכתב לשר החינוך יואב קיש כותב שמחי: "ערב חג הפסח יש לפעול להבטחת שכר מטפלות מעונות היום" (כלכלה)
חלמי"ש יוצא בקריאה להסדרת הכשלים המערכתיים בתחום מעונות היום | הארגון דורש באופן נחרץ: יישום מלא של חוק המועצה לגיל הרך בהקמת הרשות לגיל הרך תוך שיתוף נציגים מקצועיים מהשטח בהחלטות | עוד דורש חלמי"ש: עצירת הסחבת המנהלית למען רווחת הפעוטות וההורים | "לא ייתכן שמועצה שאמורה להיות הגורם המייעץ הבכיר ביותר לממשלה בתחום זה, תתנהל ללא נציגי ציבור, נציגי המפעילים וללא שקיפות מינימלית", אומר עו"ד שלום נגר, יו"ר חלמי"ש (בארץ)
"דם הילדים שנשפך מחייב את כולנו": בעקבות האסון המזעזע בירושלים בו קיפחו את חייהם שני תינוקות רכים - פנייה דחופה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולבכירים בממשלה האמונים על החינוך בגיל הרך – לשנות את המשוואה מהיסוד | בין היתר: דרישה להקמת רשות עצמאית לגיל הרך וקריאה לביטול מיידי של אפליית הסבסוד להורים חרדים | עו"ד שלום נגר: "אין כל היגיון מקצועי בהבחנה הזו, המצב הנוכחי מדיף ריח פוליטי" (חרדים)
נתונים מדאיגים של מרכז טאוב חושפים שפל חסר תקדים בגידול האוכלוסייה בישראל | עו"ד שלום נגר, יו"ר 'חלמי"ש': "כשמערכת המשפט הופכת את תינוק ופעוטות של הורים לכלי ניגוח פוליטי – התוצאות משתקפות בנתונים. צריך להפסיק עם הפלפולים המשפטיים ולהחזיר את הסבסוד המלא לילדי האברכים במעונות היום" | עו"ד נגר קורא לייעוץ המשפטי לממשלה להתעשת: "אל תהפכו ל'פרעה' המודרני שגזר להשליך את הילדים ליאור"
הלחץ של ארגון חלמי"ש עבד: הורי הילדים במעונות היום, שממשיכים את שהותם במעון משנה קודמת - יקבלו סבסוד מיידי ואוטומטי | בעקבות הפנייה למבקר המדינה והמאבק של ארגון חלמי"ש הודיע משרד העבודה על דרגת סבסוד מיידית לכ-10,000 פעוטות, ללא צורך בהגשת מסמכים חוזרת
בפנייה דחופה למבקר המדינה חושף ארגון חלמי"ש, כי מתוך 83,000 בקשות שהוגשו רק כ-21,000 הורים לילדים במעונות קיבלו דרגה מאושרת | בארגון חלמי"ש כתבו בפנייה חריפה למבקר המדינה: "זעקה אחרונה לעזרה, המערכת חדלה לתפקד"
מעונות היום בדרך לקריסה? משרד העבודה טוען כי אגף עידוד תעסוקת הורים האחראי על מעונות היום נותר ללא תקציב בקופתו, ובארגון חלמי"ש מתריעים כי אלפי מטפלות לא יקבלו משכורות בזמן | "זו שערוריה שאין לה אח ורע. איך ייתכן שגני הילדים מתוקצבים והמעונות שוב נזנחים?" מגיבים בחלמי"ש בחריפות, "מעונות היום אינן החצר האחורית של המדינה. נילחם בכל דרך אפשרית"
בהופעתו בפני ועדת החינוך הציג עו"ד שלום נגר את האבסורד הרווח כיום ואשר במסגרתו הטיפול במעונות היום נחלק בין ארבעה משרדי ממשלה שונים, שכל אחד מעביר לרעהו את הטיפול בנושאים קריטיים | "מטפלות לא קיבלו את שכרן, הורים לא קיבלו דרגה והסחבת הולכת ומתגלגלת – חייבים לעצור את כל זה ולתקן את העוול"
המדובר הוא על כספים בהיקף משמעותי מאד שנגרעו ממפעילי מעונות היום בשל טעות חמורה שנפלה בצו החתום - תוך יישום שגוי של החלטת ועדת המחירים | 27 שקלים בכפולות של חודשים רבים, בגין תלמידים רבים, מסתכמים להיקף כספי משמעותי מאוד שהאוצר סירב להכיר בהם ולשלם רטרואקטיבית | מסתמן: לאחר מאבק עיקש של ארגון חלמי"ש שזיהה את הטעות בצו עליו חתם שר האוצר, מסתמן היום שהתשלום יבוצע באופן רטרואקטיבי ממועד חתימת הצו (בארץ)
חלמיש מתכוננת לתבוע את שר האוצר על גריעת מיליוני שקלים ממעונות היום | המדובר הוא בכספים שנגרעו מהמעונות בשל טעות הקלדה ואי חישוב תעריפי המע"מ באופן נכון | סמוטריץ' מתעלם מפניות חלמיש, ולמרות שוועדת המחירים הודתה בטעויות – משרד האוצר מסרב לפצות את מפעילי המעונות | עו"ד שלום נגר, יו"ר חלמיש: "ניאבק למען המעונות בכל דרך חוקית ומשפטית, עד להחלת התיקון רטרואקטיבית" (חוק ומשפט)
במהלך שנת הלימודים תשפ"ה קידם חלמי"ש את חוק "הקמת רשות חינוך לגיל הרך" לטובת ענף מעונות היום שעבר בקריאה טרומית, השיג הארכת שעה לשנתיים, ובכך מנע פגיעה בפיטורי אלפי מטפלות, הוביל הארכת מועדי רישוי, יזם מאבק מוצלח שהביא לתיקון טעות סופר בתעריפים ולקביעת מנגנון מע"מ קבוע, הגיש עתירות שהובילו להודאת משרד החינוך על חוסר נוהל מוסדר בביקורת, כינס ועדות כנסת וסייע למאות פניות פרטניות של מפעילי מעונות (חינוך)