הזעם בקרב יהדות ארצות הברית בעקבות הסכם הכניעה של הממשל האמריקני לטהראן שובר שיאים • שלט חוצות ענק ומואר בגנותו של הנשיא טראמפ נתלה אמש במונסי, ממש מול הסופרמרקט הכשר הפופולרי ביותר המשרת אלפי קונים בכל יום • כל הפרטים מהסערה שמרעישה את הרחוב החרדי מעבר לים (חרדים)
היסטוריון באולפן על גיא ההריגה בו נהרגו בערב יו"כ מאות אלפי יהודים ועל המסמך ההיסטורי של הבעל שם טוב הקדוש | לאיפה כדאי לתרום ומה מבטיחים לכם בתמורה | האם נכון לשרוף רכבים של פלסטינים? והאם עצוב לנו על בלתי מעורבים שנפגעו | צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)
נהג שספג דו"ח ממתנדב במשטרה, פרסם נגדו כתבה לא מחמיאה במקומון. בית משפט השלום קיבל חלקית תביעת לשון הרע שהגיש המתנדב, וקבע כי אף שהכתבה כללה עובדות, הוא אינו יכול לעבור בשתיקה על האמירות המכפישות והפוגעניות שנלוו להן (משפט)
הרב תדהר אילון אזולאי, ראש ישיבת המקובלים "שמן ששון" קיים טקס נדיר של פדיון "פטר חמור". עשרות באו לקחת חלק במעמד יוצא הדופן. "ה"חמור" מסמל את היצר הרע, שכן הוא בעל-חיים טמא שאינו משמש לעבודת הקודש", הסבירו הדוברים, "ושמו חמור מעיד עליו שהוא חומרי וגס, הגורם לזוהמת הרע"