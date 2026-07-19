גורם ביטחוני ישראלי חושף לכלי התקשורת הסעודי, כי מוג'תבא חמינאי עזב את איראן • תוכנית התנקשות באישים בכירים בלב תל אביב נחשפה | לפי הגורם, המסרים המפורסמים בשמו של מוג'תבא חמינאי אינם נכתבים על ידו כלל. מי שעומדים מאחורי זה הם בכירי משמרות המהפכה, שבפועל מנהלים את המדינה (בעולם)
הדיקטטור הגדול ומנהיג המהפכה האיראנית חוסל הבוקר עם פתיחת מבצע 'שאגת הארי' | חמינאי, שגדל במשפחה ענייה והפך לסמל השנאה היוקדת לעם היהודי, שלט ביד רמה באיראן כל זאת בזמן שחיסל את שאריות מתנגדיו וצבר בסתר הון רב | תולדות חייו של גדול הצוררים שחוסל היום (בעולם)
בשיא המהומות: משמרות המהפכה הודיעו על לכידת "סוכן זר" שחדר למדינה עם מסמכים מסווגים • במקביל, המשטר מחריף את הטון נגד המוחים: התובע של טהרן מאיים בעונש מוות למי שייקח חלק במחאה • המדינה נותקה מהאינטרנט ל-48 שעות: "התגובה שלנו תהיה מרתיעה" (העולם הערבי)
דיווחים על מאות הרוגים במחאות הדמים באיראן: המנהיג העליון העלה את הכוננות לרמה הגבוהה ביותר אי פעם • "ערי טילים תת-קרקעיות" הוכנו למערכה מול איומים חיצוניים, בצל איומי טראמפ • דיווחים על אנשי ביטחון שסירבו לירות על מפגינים ונעצרו ע"י משמרות המהפכה • בירושלים עוקבים: האם המשטר קרוב לנפילה? (בעולם)
עליית מדרגה מדאיגה בברית איראן-רוסיה: שלושה לוויינים איראניים שוגרו מבסיס החלל הרוסי "ווסטוצ'ני". לפי דיווחי סוכנות הידיעות האיראנית IRNA, מדובר בלווייני מחקר, אך במערב חוששים כי מדובר בכסות לשדרוג יכולות הריגול והטילים הבליסטיים של טהרן (בעולם)
ארבעה חודשים לאחר התקיפות על מתקני הגרעין באיראן, הוויכוח על מצבם נמשך | טראמפ טוען שהמתקנים הושמדו לחלוטין; טהרן מכחישה אך מכירה בנזק כבד|איראן ניתקה את שיתוף הפעולה עם פקחי הסוכנות לאנרגיה אטומית — והחשש מהסלמה וסנקציות ממשיך | חמינאי גם שיגר איום על ישראל "הטילים שלנו יפעלו במידת הצורך" (בעולם)
סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" דיווחה כי לראשונה המנהיג העליון של הרפובליקה האיסלאמית עלי חמינאי נצפה באירוע ציבורי באיראן | בימי המלחמה היו הערכות רבות מדוע הוא לא נראה בציבור ונשמעו דיווחים על כך שהוא ירד למחתרת מחשש שיחוסל (בעולם)
מחשש שמתקפה על ישראל, תוביל לתגובה ישראלית שתפגע קשות במדינה, נשיא איראן החדש מסרב ליישר קו עם חמינאי - ומנסה להפציר בו שימנע ממלחמה עם ישראל | הערכות בישראל שחיזבאללה תתקוף ראשונה את ישראל ולא ברור עדיין אם איראן תצטרף אליה או שמא תתקוף בנפרד - אם בכלל (אקטואליה, ביטחון)