פסק דין עקרוני של השופט קובי ורדי קובע: לרשויות המקומיות אין סמכות חוקית לעקוב אחר אזרחים במרחב הציבורי ללא חקיקה מפורשת של הכנסת • האם דוחות העבר ששולמו במיליוני שקלים עומדים בפני ביטול? ומה יקרה אם אזרח יתבע עירייה על גבייה לא חוקית (משפט)
הענקית הסינית BYD פרסמה סרטון של הרכב החדש שלה ה-Denza Z9 GT EV כשהוא מוכיח יכולות חניה מפתיעות. במקום חניה מסורתית הרכב מזיז את הגלגל האחורי ימני קדימה והאחורי שמאלי אחורה ופשוט חונה בקלות במקביל לחניה הפנויה. צפו
תוכנית דבר ראשון: הסעיפים בנאום ובתוכנית המדהימה של טראמפ, המתנה המפתיעה של נתניהו, הפוסט המרגש של הבת והאחות השכולה, המחדל הקטלני במוצב הצה"לי - והסרטונים הכי פופולרים מרחבי הרשת | וגם: התחזית המשמחת והמשוגע שחשב שיכול לרוץ מהר יותר מקליע של אקדח (דבר ראשון)
הדיווח הראשוני שהתקבל במשטרה היה על פיגוע וקולות ירי ברחוב סשה ארגוב ברעננה | המשטרה שהוזעקה למקום עצרה חשוד תושב טייבה ומחקירה ראשונית עלה כי הוא נמלט ממאבטח לאחר מריבה על רקע חניה: "נשלל החשש לפח"ע" (משטרה)
מקילופים בצבע ועד פגיעה במערכות הקריטיות: מדריך שחושף את מלוא היקף הנזקים שהשמש הישראלית גורמת לרכב שלכם, הפתרונות שיחסכו לכם אלפי שקלים בתיקונים, ואיך בחירה נכונה של מקום חניה יכולה להציל את הרכב - וגם את הארנק? | המדריך המלא (רכב)
תמיד שאתם מחפשים חנייה, אתם נתקלים בחנייה טובה ואז מתברר שהיא שמורה לנכים? אז תדעו, בזמן האחרון, עיריות ומרכזים מסחריים החלו לשמור חניות לעוד סוגי אנשים • אז למי עוד מגיע חניה שמורה ברחבי הארץ? • בדקנו (רכב)
בבתי המשפט בישראל מוגשות מדי שנה תביעות רבות בנושא קבלת חניה טורית בדירות שנרכשו מקבלן,לפני שפונים לבית המשפט באמצעות עורך דין ליקויי בניה מומלץ לשלוח מכתב התראה לקבלן ולדרוש ממנו לתקן את הנעשה, מה אומרת הפסיקה? (רכב, מקודם)