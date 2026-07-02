שר האוצר סמוטריץ' הודיע הערב כי סיכם עם בעלי החניונים הגדולים על הורדת מחירים | הוא מסר כי תוגש הצעת חוק ממשלתית לביטול "חוק החניונים", בתמורה להתחייבות להשיב את מחירי החניה לקדמותם | סמוטריץ' דרש את ההתחייבות כתנאי לתיקון החוק בשל החשש כי בעלי החניונים ישאירו את המחירים הגבוהים גם לאחר התיקון (כלכלה)
חוליות פורצים שוב חדרו לחניון ברחוב ניב דוד בבאר שבע, פרקו חלקי רכב והשאירו את הדיירים בתחושת חוסר אונים| מתוך מהלך של חוסר אונים ועם הרבה תקווה שהדבר יועיל, אחד מהם ניסה להרתיע עם שלט חריג בערבית: "מי שיגנוב יבוא חשבון עם אלוקים" (בארץ)
במסגרת התוכנית 'דבר ראשון', הגיע הרב דודי מרקוס מקים בית הכנסת 'מסוף הארזים' בירושלים לשיחה מרתקת | כיצד מפנייה קטנה הוא יצר הזדמנות לנקודה של ידיישקיט וקירוב הכוללת אפילו עמדת הטענה לשיעורים, תפילין ושיעורים | החלום שלו והמתיחות עם הרב הגדול (דבר ראשון)