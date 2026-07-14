גורמים ששוחחו עם ה"ניו יורק טיימס" מסרו כי נשיא המדינה יצחק הרצוג החליט לא להעניק בשלב הזה חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו | בית הנשיא: "רואה בהגעה להסדר בין הצדדים בתיקי ראש הממשלה נתניהו כפתרון ראוי ונכון. מגעים להסדר הם חלק הכרחי בניסיון להביא את הצדדים להסכמות" (אקטואליה, בארץ)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העלה מיוזמתו פעם נוספת את סוגיית החנינה לראש הממשלה בריאיון לחדשות 12, ותקף בחריפות את נשיא המדינה יצחק הרצוג | "הוא לא צריך חוות דעת משפטיות – הוא מחרטט”, אמר טראמפ (בעולם)
מחלקת חנינות במשרד המשפטים השלימה את עבודתה לצורך גיבוש חוות דעת בבקשת החנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו והעבירה את עמדתה לשר עמיחי אליהו שקיבל את הסמכויות לעסוק בנושא | השר אליהו: "אכן מונחת לפנינו בקשת חנינה כדת וכדין, הדורשת את המשך טיפולי מול נשיא המדינה" (חדשות)
ההחלטה בדבר חנינתו של ראש הממשלה נתניהו מתארכת הרבה מעבר למשוער, למורת רוחו של הנשיא טראמפ שיצא שוב נגד הנשיא הרצוג בשבוע שעבר | לפי דיווח בישראל, במשרד המשפטים מצפים לעיכוב משמעותי נוסף בעקבות חתימתו של שר המשפטים יריב לוין על ההמלצה לחנינה או אי-חנינה (פוליטי)
היועמ"שית מורחת את הזמן כבר שלושה חודשים, בשאלת החנינה לנתניהו, ואפילו למנהלת מחלקת חנינות במשרד המשפטים מתחיל להימאס | לפי דיווח הערב, אם היועמ"שית לא תעביר את עמדתה בשבועות הקרובים, היא תדלג עליה ותעביר את חוות דעת מחלקת חנינות בלעדיה (משפטי)
חבר הכנסת יאיר לפיד, אמר בתום פגישה עם הרצוג בבית הנשיא: "אמרתי לנשיא המדינה -אם נתניהו רוצה שישקלו ברצינות את החנינה שלו עליו להגיש בקשת חנינה מחודשת כמו שצריך על פי החוק עם הודאה באשמה, עם הבעת חרטה וקלון. רק אז יהיה אפשר לשקול את זה ברצינות" | צפו (חדשות, פוליטי)
לאחר הדרמה בין נשיא ארצות הברית לנשיא הרצוג, בנוגע לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו, היועצת המשפטית לממשלה, הוציאה היום הבהרה, לפיה היא עדיין לא בדקה את בקשת החנינה והיא תיבחן לפי סדרי העבודה המקובלים (חדשות, משפט)