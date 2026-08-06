כתב אישום חמור הוגש נגד תושב לוד בן 34 בגין רצח בנו התינוק בנסיבות מחמירות. על פי האישום, האב התעלל בבנו בשיטתיות מאז לידתו, טלטל וחנק אותו באכזריות, עד למותו הטרגי בבית החולים | פרטי האימה נחשפים (משטרה)
ילד בן שנתיים שנחנק ואיבד הכרה ניצל בזכות תושייתם של שני שוטרים שביצעו בו פעולות מצילות חיים | מדובר בפעם השנייה שאחד מן השוטרים מציל חיים של ילד שנחנק במהלך החודש האחרון | תיעוד מהרגעים המלחיצים (חדשות)
דו"ח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת יוצג בוועדה לביטחון לאומי שתתכנס מחר ותדון בשיטות ההוצאות להורג של מחבלים שיוצגו לה | זריקת רעל "גורמת סבל פיזי משמעותי לנידונים"; חנק גז: "באמצעות גז חנקן"; כיסא חשמלי: "דום לב מיידי"; כיתת יורים: "המוות אמור להיגרם במהירות" (כנסת)
הפעוט החרדי טוביה מאיר לדרמן ז״ל, בן תשעה חודשים אותר הבוקר על-ידי הוריו בביתם בשכונת רמת בית שמש ג', כשהוא ללא רוח חיים בעריסתו | כוחות ההצלה ביצעו בו פעולות החייאה במקום, אך למרבה הצער הם נאלצו לקבוע את מותו (חרדים)
כתב אישום הוגש נגד תושב בית שאן, בעקבות תקיפת חברו ל'כולל' במהלך תפילה | התקיפה אירעה בעקבות ויכוח שהתפתח ביניהם על עוצמת קולו של המתפלל | על פי כתב האישום, הנאשם חנק את חברו עד שהתמוטט ונחבל (חדשות, חרדים)
אברומי וינגרטן נחנק בחנוכה, אתמול הוא נפטר | הביטוח הלאומי מעדכן את הקצבאות ל-2025 - סיקור נרחב | עם המאבטחים החדשים: הראשל"צ ביקר בקברי צדיקים בבני ברק | מעקב מעייריב: כינוס ענק לבני התורה האתיופים | אבל במונסי: אשת הרבי נפטרה אחרי עשרות שנות מחלה (מעייריב)
לפי הודעת מד"א, מוקדם יותר הבוקר התקבלה קריאה על אדם מבוגר בשנות ה-90 לחייו שנחנק כתוצאה מאכילת סופגנייה | לפי ההודעה, הקשיש נזקק למרבה הצער להחייאה, ולבסוף ליבו שב לפעום כאשר הוא מפונה לבית החולים במצב קשה (חדשות)