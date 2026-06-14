הוא התחיל כנער בתוך חדר קטן, ילד במשפחה שפשטה את הרגל והפך לאדם המוכר ביותר בעולם הדיגיטלי עם חצי מיליארד עוקבים | הסיפור המדהים של מיסטר ביסט הוא סיפור על התמדה, השקעה יוצאת דופן, ובעיקר חסד בקנה מידה גלובלי - וכמה טיפים מקצועיים שגורמים למיליונים לעזוב הכול ולעקוב אחריו (חדשות בעולם)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת פרשת תרומה: יחסי ציבור ופרסום מעשי צדקה וחסד – מה אומרת ההלכה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
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נחמיה ארלנגר ז"ל היה איש של ניגודים ומיוחדויות, מצד אחד 'שטותניק' מצד שני עומק ועקרונות • איך הנער השובב הפך לגדול הדור בחסד ואיך הוא היה זה שמחזק ומלטף ברגעים הכי קשים של זיהוי החללים במחנה שורה • סיפורי מופת וסרטונים מלאי אנרגיה ושמחה שקורעים לנו את הלב על האובדן הגדול • "תשחרר, אחי, הכל מאבא": משה ארלנגר בראיון מעורר השראה (דבר ראשון)
הוא איבד את שתי רגליו במלחמה, עכשיו הוא מחזק אלפים: הסיפור המטורף של השליח לירז זעירא | מפקד צה"ל צועק ליהודי העולם: "תבואו הביתה!" | כיצד תרכשו ידידים והשפעה | ישראל גראדוול מסביר "מה באמת חושב טראמפ על נתניהו" | יהודה גליקמן על הגר"ד לנדו (דבר ראשון)
לרגל יום פטירתו של הנגיד המפורסם רבי ישראל זופניק זצ"ל - כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו של איש תורה וחסד שפיזר מהונו ליישוב היהודי בארץ ישראל | על הקמת בתים של תורה וחסד בעיר הקודש ירושלים | “פותח את ידך" (יהדות ואקטואליה)
הערב הסתיים, כולם אמרו שהיה נפלא ויפה, תם
הטקס. אני ואלעזר שטפנו, ארגננו, תקתקנו את הבית, וישבנו יחד לסכם את האירוע
הרב מערכתי שהיה בביתנו. אבל ראיתי שאלעזר מנחם לא מרוצה, אני מכירה
אותו די טוב (משפחה, מגזין)
בעקבות חשש רפואי, החליטה אישה מהר נוף לפתוח תיווך שיחבר בין מאבדים למוצאים | הגמ"ח שהתחיל עם דף ועט הפך לפרויקט ארצי עם מאות אלפי פריטים כל שנה | תפילין, תכשיטים, מצלמות, חליפות, מוצרים יקרים וגם זוטות - הכל מתנקז למערכת אחת | איך פונים ומה אתם חייבים לעשות למקרה שתאבדו את התפילין שלכם (דבר ראשון)
"דמות של חסד ויראת שמיים": סיפור חייו של זקן החזנים והפייטנים ר' דוד צבי ז"ל, אשר הקדיש את חייו להפצת המסורת של השירה היהודית המזרחית, לחינוך דורות של חזנים, ולמעשי חסד אינספור בקהילת ירושלים - עדות אישית מפי חתנו, החזן הנודע משה חבושה (דיין האמת)
האם החרדים נושאים בנטל הביטחוני בדרך שלהם או שמא כל הנושא הביטחוני כלל לא קשור אליהם? • משה מנס בטור דעה על היקף ההתנדבות הביטחונית במגזר החרדי לצד משאל נרחב עם מתנדבים וכאלה שמתחמקים מהאחריות • וגם, האמירה המפתיעה של משמר השכונה בהר נוף על החמאס וההתמודדות עם השחיקה (חרדים)
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