סערה ציבורית לאחר שעורך "מצב הרוח", חגי הוברמן, קרא לשבור את עצמות החרדים באלות. בשיחה עם עיתונאים הבהיר כי לשיטתו מדובר ב"אויבי המדינה" איתם אין לו שום דבר משותף | ברחוב החרדי מזועזעים מההסתה החמורה ודורשים בירור מידי | המשטרה פתחה בבדיקה (חרדים)
בחורי ישיבה ואברכים רבים צורכים את החדשות שלהם, מעבר לקווי הנייעס, דרך קבוצות העדכונים באפליקציית צ'אט של חברת גוגל העולמית. בימים האחרונים, קבוצות ענק שהכילו אלפים רבים של משתתפים, נחסמו בשל סיבה מוזרה לחלוטין. הפרטים המלאים (עולם הישיבות)
בכנסת נערך דיון על חופש הביטוי של הרשתות החברתיות, מי שהוזמן לשם, היה העיתונאי ידידיה מאיר, שנחסם לאחרונה על ידי פייסבוק, ששמח שנותנים לו להגיד מילים אסורות. "לא ידעתי שצריך לבדוק המיקרופון לפני כן", כתב מאיר, "או שמא גם הסאונד המעוות הוא מזימת השתקה" |צפו (TV)