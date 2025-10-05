בחפירות ארכיאולוגיות מפתיעות במיוחד שנערכו לקראת הקמת מסוף אוטובוסים ענק בחניון אצטדיון וינטר, חשפה רשות העתיקות מכלול מסחרי ותעשייתי מתוכנן היטב הכולל רחובות ישרים, כבשנים ומאות ממצאים נדירים מהתקופה האסלאמית הקדומה ששהו בסתר מתחת לאספלט (בארץ)
הסכת שמע עם מר יואל אבן האחראי על בניית הרכבת הקלה • כל השאלות הקשות, על הבניה, על התכנון על העבר ועל העתיד • האם ישתנו הרגלי הנסיעה שלנו ואיך תושב שכונת רמות יגיע למרכז העיר • לוחות הזמנים והלחץ בלשכת ראש העיר • האזינו (חדשות)
במסגרת התוכנית הכלכלית פאנל בהשתתפות חבר העירייה ומחזיק תיק התחבורה ובעל עסק שמאי מקרקעין • על ההשפעות הכלכליות עכשיו ובעתיד • האם יכלו אחרת וגם, תכלס מה עושים ומדוע • כל השאלות שמטרידות את הירושלמים (חדשות)
ראב"ד 'העדה החרדית' הגאון רבי משה שטרנבוך תוקף בחריפות את ארגון "אתרא קדישא", שמארגן הפגנות סתמיות ומיותרות נגד חילולי קברים כביכול, ואף רומז כי אנשי הארגון שיקרו את מרן הגר"ש וואזנר וגרמו להוצאת נפטרים יהודים ממנוחתם. המכתב המלא (חדשות, חרדים)