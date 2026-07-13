רגע לפני פיזור הכנסת, ועדת החינוך דהרה לאישור הצעת חוק להקמת מרכז הנצחה ומחקר בהיקף עשרות מיליוני שקלים. האוצר מתריע על העלויות הכבדות, אך חברי הוועדה נחושים להשלים את הליך החקיקה בקריאה שנייה ושלישית כבר בימים הקרובים (חדשות חרדים)
בימים אלו, שוקדת המפלגה הרפובליקנית על העברת חוק חדש, מקיף ומהפכני, שיעלה לאמריקנים מיליארדים מידי שנה | הנשיא טראמפ, כהרגלו, מצא את הדרך לשווק את החוק באמצעות כינוי שהדביק להצעה | "החוק הגדול והיפה", זהו הכינוי והשם הרשמי של החוק אותו מקדמים טראמפ והמפלגה הרפובליקנית בבית הנבחרים | כל הפרטים (בעולם)
הכנסת אישרה את הצעת החוק שתחייב רשויות מקומיות להשיב לאזרחים מאות מיליוני שקלים שנגבו בגין תשלומי יתר | ח"כ מלול: "נפסיק את העוול הממושך שבו רשויות יושבות על כספי הציבור בלי להחזיר את הכסף לציבור" (פוליטי)