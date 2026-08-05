היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 סיימה את חקירתה בתיק עיתון "הדרך" המזוהה עם מפלגת ש"ס | החקירה עסקה במעורבותם של חה"כ חיים ביטון, ששימש מנכ"ל רשת מעיין החינוך התורני וגורמים נוספים בחשד לשימוש אסור בכספי ציבור (חדשות)
בית משפט השלום בירושלים האריך את מעצרם של שבעת החשודים במעורבות ברצח הצעיר בניהו רזי ז"ל, לקראת הגשת כתבי אישום חמורים נגדם. הדיון הסוער לווה בעימותים קשים ובזעקות של בני משפחת המנוח לעבר החשודים | במהלך הדיון חשף נציג המשטרה הודעות מפלילות וטען כי שתי הצעירות שהיו בדירה היו "המוח" מאחורי הרצח האכזרי, והן אלו שהזמינו את התקיפה הקטלנית. במקביל, חומר החקירה מגלה ניסיונות לשדל קטינה לקחת על עצמה את האשמה, וכן מעורבות של קצינת שב"ס בחשד לסיוע לאחד החשודים בזמן שהיה בבריחה (אקטואלי)
הרשות לניירות ערך פתחה בחקירה גלויה בפרשיית ההשקעות במכרות הזהב | אברכים רבים מישכנו את דירתם היחידה | תמיכת ועידוד של רבנים שלא תמיד הבינו את הסיכון | הפעילות של הפורום להגנת הצרכן החרדי והמעבר לשלב הגלוי של החקירה | סימי ספולטר בראיון מקיף על הסיפור ההזוי הזה | החברה דוחה את ההאשמות. לדבריהם: התיק ייסגר לאחר שיתבררו העובדות (דבר ראשון)
הלווייתו של רבי עמוס גואטה זצ"ל, נערכה בשעות אחר הצהרים בעירו נתניה | מפקד התחנה תיאר את רגעי הדרמה הבוקר: "סביב השעה שש קיבלנו דיווח על האירוע. פתחנו במצוד אחר החשוד ואיתרנו אותו במרכז העיר | תיעודים מההלוויה, שבה השתתף האדמו"ר מצאנז בין היתר - והודעת המשטרה (חרדים, אקטואלי)
ראש השב"כ דוד זיני לפתוח באופן מיידי בחקירה נגד חדשות 12 בחשד להדלפת פרטי מבצע "שאגת הארי" לכאורה | בידי גורמי הביטחון קיימים ממצאי מודיעין שעשויים להוביל לזהות המדליף | באגף החקירות בארגון מעבירים מסר חד-משמעי שלפיו לא תיפתח חקירה, למרות הוראתו של ראש השירות (חדשות)
שלושה תיקי חקירה פליליים שהתנהלו נגד שני שופטים מכהנים נסגרו לאחרונה. בעוד שתיק אחד נגד שופט נסגר בעילת חוסר אשמה, שני תיקים פליליים אחרים – בהם נחשד שופט מחוזי בכיר, בין היתר בזיוף פרוטוקול – נסגרו בתום חקירה סמויה (בארץ)