מה משותף לאברך שבודק את חשבון הבנק עשרים פעמים ביום, לישראלי שמרענן סקרים ערב הבחירות, ולאברהם אבינו בדרכו למצרים? יוסי עבדו, מטפל רגשי בכיר ב-NLP וגרפולוג, קורא את רש"י והרמב"ן של פרשת לך לך ומציע דרך אחרת לחיות עם "לא יודע" (פרשת השבוע)
למה אנחנו מעתיקים את הלחץ הלאומי ישר על בני הזוג? איך מתמודדים עם העייפות המצטברת? ומה אפשר ללמוד מהסטנדאפיסט אורי צייטלין על הומור במצבי קיצון? אלי גוטהלף מארח את אורי צייטלין, הרבנית "בת של מלך" והמטפל הרגשי יוסי עבדו לשיחה פתוחה, כנה ומצחיקה על זוגיות ומשפחה במבחן. האזינו (כיכר FM)
דוח מדד האושר העולמי מציב שוב את ישראל בעשירייה הפותחת, והשנה הנתון הזה מפתיע מתמיד. איך קהילתיות מנצחת את הבדידות המודרנית? מה הסוד של המגזר החרדי לחיים מאושרים יותר, למרות פערים ברמת ההכנסה? ולמה היכולת שלנו כעם להתמודד עם "בלת"מים" מתמדת היא תעודת הביטוח של החוסן הלאומי שלנו? כל התשובות. (כיכר FM)
התקופה המתוחה, חוסר הוודאות והשגרה שהתרסקה, מביאים איתם גל של חרדות ומצוקה רגשית. בראיון מיוחד חושף יוסי עבדו, גרפולוג ומטפל רגשי בכיר (NLP), את השיטות המעשיות שיעזרו לכם להחזיר את השליטה לידיים – בלי לצאת מהבית
חוקרים, פיזיולוגים ודיאטנים קליניים בדקו אלפי אנשים ומצאו את הדרך הטובה ביותר לרדת במשקל - הם הגיעו לתוכנית בשביל לגלות לנו את המסקנה | שימי אילוזיני חושף - איך הוא עושה את זה | יוסי עבדו עם טיפים מעשיים להתמודדות עם פחד | צפו בתוכנית המלאה לשבוע טוב (דבר השבוע)
לשמור על ה'בועה' שלמה: כיצד להפוך למתווכים של ביטחון עבור ילדינו, לווסת את חשיפתם לכאוס ולבנות אי של יציבות בתוך אי-הוודאות | פנינו אל חיים לוריא - פסיכולוג בתמחות קלינית ומנחה בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה - בכדי לקבל כלים מעשיים להתמודדות (פסיכולוגיה)
פיגוע הטרור המזעזע בירושלים הותיר אחריו שובל של כאב וחרדה. עבור רבים, יציאה למרחב הציבורי ונסיעה בכלי התחבורה הציבורית, שהיו חלק בלתי נפרד משגרת יומם - הפכו לפתע למקור של חוסר ביטחון | ננסה לעמוד על נקודת הפחד ולהציע דרכי התמודדות עם חזרת השגרה, תוך התבססות על נתונים עובדתיים ומחקרים (פסיכולוגיה)
פרשת שופטים מצווה למנות שופטים ושוטרים "בכל שעריך", רש"י מדגיש: בכל מקום ובכל זמן. הרמב"ן מוסיף שמדובר גם בסדר חברתי וגם בתיקון אישי | יוסי עבדו, גרפולוג ומטפל רגשי ב NLP, מסביר איך הפרשה מלמדת אותנו להציב גבולות פנימיים, להתמודד עם פחדים ואמונות מגבילות, ולבנות ביטחון עצמי מתוך סדר ומשמעת בריאה (פסיכולוגיה)
מחקר מכבי שהתפרס על 12 שנים גילה: הכפלה בכמות מטופלי דיכאון וחרדה שהגיעו לרופאי המשפחה. מטופלי דיכאון וחרדה מגיעים יותר לרופאי המשפחה, מבקרים יותר אצל רופאים מומחים, פונים יותר למיון, ומתאשפזים יותר בבתי החולים. וגם – מה הפער בין נשים לגברים? (בריאות)
אלון סגל, פסיכולוג ספורט ופסיכותרפיסט מסביר: כאשר ההורה רגוע הילד רגוע, אתם המראה הרגשית של הילדים, אל תשתיקו – דברו אמת, ההסתרה רק מגבירה את הפחד - זמן משפחתי הוא עוגן להפוך רגעי לחץ לחיבור ולחיזוק. (ראיון מתוך דבר ראשון)
כירים את החרדה ואף נפגשנו איתה כבר בעבר, אך כיצד ניתן להתגבר עליה ולא להיכנע לה? | במקום להילחם בתחושת החרדה או להדחיק אותה, גישה חדשה מציעה להקשיב לה בעדינות, להבין את מקורותיה — ולגלות כיצד ניתן להפוך אותה לכוח מרפא וצומח בחיינו (פסיכולוגיה)
חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים, הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר', בשיעורו השבועי, שנמסר הערב (שלישי) מבית מדרשו בבני ברק ומועבר באתר 'כיכר השבת' • הנושא השבועי: "מלחמה עם איראן: לחיות תחת אש - התמודדות נפשית ופיזית" • צפו בשיעור בשידור חוזר (חרדים)
בימים שכל 'בום' קולני וכל אזעקה מקפיצים את הלב, עולה השאלה מה תפקידה של התקשורת המשודרת המיוצרת בשלל כלים וצורות | מטרת הטרור להכות בנו גם בחדרים סגורים הרחוקים מחזית הלחימה | חוסר האחריות בדיווחים הוביל בחודש האחרון את דובר צה"ל להכחיש שמועות שנפוצו ברשתות החברתיות | תפקיד התקשורת איננו רק להביא את הקולות מהשטח אלא גם ליצור מסך הפרדה בין גורם החרדה לחיי השגרה (מגזין)
המערכת הציבורית בתחום בריאות הנפש נמצאת בשעת מבחן גורלי ביותר וזאת על רקע העומסים והשחיקה בעקבות המלחמה בחזית הדרומית, המפונים מהצפון והחרדות הקיומיות שמלוות למעלה מחצי מילדי ישראל בשמונת החודשים האחרונים | האם המטפלים מצליחים להתמודד בעצמם עם המצוקה? ומה הם 3 האתגרים המונחים לפתחם של משרדי הבריאות והאוצר (מגזין)