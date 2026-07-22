מידע ממשלתי לא הגיע למגזר החרדי בעשרות השנים האחרונות מדובר במידע חיוני – החל ממודעות לזכויות אזרחיות, דרך תוכניות תעסוקה ועד להנחיות בטיחות ורפואה מונעת – המידע פשוט נעצר בדרך ולא הגיע ליעדו. האזרח החרדי נותר פעמים רבות מאחור, לא מתוך חוסר רצון, אלא מתוך חוסר נגישות למידע בשפתו | (חרדים)
הנאשם, אלי וינשטיין מניו ג'זרזי, הורשע בהונאת 41 מיליון דולר ממשקיעים שהאמינו ב"עסקי חירום" של קורונה ואוקראינה • בעבר קיבל חנינה מהנשיא טראמפ לקיצור עונשו על עבירות הונאה מוקדמות • השופט: הוא בזבז את ההזדמנות שניתנה לו ופעל ב"חוצפה שכזו" (בעולם, חרדים)
בתוך האירוע הטרגי בצומת רמות בירושלים, שבו נרצחו שישה אזרחים יהודים, נרשמה היום גם התגלות יוצאת דופן של אומץ ותושייה: אברך חרדי, תושב שכונת רמות, שקיבל רישיון לנשק אישי לפני כשנה סיכל מתקפה כשהסתער לבדו על המחבלים – וחיסל אותם יחד עם יורים נוספים (חרדים)
המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד צעיר חרדי ירושלמי בגין הריגה, הפקרה לאחר פגיעה את פואד עליאן לאחר סכסוך שפרץ ביניהם בכביש במהלכו הם ניהלו מרדף והערבי נדרס ונהרג | השופטת דחתה את בקשת איסור הפרסום על שמו של החשוד (חדשות, בארץ)
תכני הקורס המעמיק פותחו במשותף על ידי 3Base ו-ExtraTech, חברת ההדרכה של קמא-טק הפועלת לקידום חרדים בהייטק הישראלי | משה פרידמן, מייסד-שותף ומנכ"ל קמא-טק: "אנחנו שמחים ונרגשים על שיתוף הפעולה עם השותפים הנפלאים שלנו 3Base ופאנאיה, בו פיתחנו לראשונה יחד קורס מתקדם בעולמות הבינה המלאכותית היוצרת" (לימודים)
המרגל החרדי מבית שמש | הפגנות הרצ"פניקים מול ביתו של הרב לייבל | הפרויקט של סגן השר החרדי לנשים החרדיות | הנער הצעיר שרקד עם דודו האדמו"ר בחתונת אחותו והתעודה המרגשת | ראש הישיבה הקנאי בביקור באור אלחנן לרגל היארצייט של הגר"א וסרמן הי"ד (מעייריב)
למעלה מאלף בני שירות חרדים, אשר משרתים במגוון תפקידים במסגרת השירות האזרחי השתתפו בטקס ההצדעה שנערך בבנייני האומה בירושלים • בנאומו חשף מנכ"ל הרשות, מר ראובן פינסקי את הקפיצה הגדולה במספר המתנדבים, אשר הצטרפו לשירות בשנה האחרונה במיוחד במסלולי השירות הביטחוניים • כמו כן התייחס לדאגה על הקפדה של שמירת אורח החיים התורני-חרדי כפי המתחייב • סקירה (חרדים, גיוס).
איך זוגות שאחד מהם חרדי והשני נטש ועזב לא עלינו את הדת - עדיין חיים ביחד ועוד באושר? | רות רוזנפלד בשיחה מאלפת על זוגיות עם בעל שעזב את הדת | ההתמודדויות, החיבור העמוק והערכים שהיא מנחילה לילדים | ויש גם מסר מהדהד: אל תסתירו – לטובת כולם | שיחה מרתקת מלאת תובנות (מגזין כיכר)