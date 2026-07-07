אירוע היסטורי בעיר המתפתחת: מאות תושבים, גדולי ישראל ואישי ציבור חגגו את הכתרתו הרשמית של הגאון רבי אשר זגדון לרב העיר הראשון של חריש | הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף הלביש את החלוקא דרבנן לרב החדש (חרדים)
חברי מועצה עתרו נגד הליך בחירת רב העיר חריש וביקשו לבטל את הבחירות, שבסיומן נבחר הרב אשר זיגדון • בג״ץ דחה את העתירה לאחר שקבע כי הוגשה באיחור משמעותי ולא מצא עילה להתערבות • העותרים חויבו בהוצאות משפט (חרדים)
העיר הצפונית שנולדה מתוך מאבק וניצחון בג"ץ נגד החרדים - עדיין לא אמרה את המילה האחרונה, כאשר כבר כיום 30 אחוז מהתושבים הם מהמגזר החרדי | חריש מציעה דירות חדשות ומרווחות במחיר שבמרכז הארץ לא קיים | הבנייה חדשה ומודרנית, הקהילות מתפתחות ומתחזקות, ואיכות החיים גבוהה יחסית לעלות | עבור משקיעים - התמונה פחות פשוטה | עושים לכם סדר (מגזין)
נחמיה ארלנגר ז"ל היה איש של ניגודים ומיוחדויות, מצד אחד 'שטותניק' מצד שני עומק ועקרונות • איך הנער השובב הפך לגדול הדור בחסד ואיך הוא היה זה שמחזק ומלטף ברגעים הכי קשים של זיהוי החללים במחנה שורה • סיפורי מופת וסרטונים מלאי אנרגיה ושמחה שקורעים לנו את הלב על האובדן הגדול • "תשחרר, אחי, הכל מאבא": משה ארלנגר בראיון מעורר השראה (דבר ראשון)
פרוש מסכם את ההישג: תקציבי ענק ל"אומן ראש השנה" | העקיצה של מקלב לראש עיריית חריש, והנחת מזוזה ב"נחלת עפולה" | "האיחוד" הצרפתי? כך נראתה שבת הגיבוש בספסופה | מצמרר: עשרות שנים לפני פטירתה בר"ח אלול - נחשף המכתב המרגש | ישיבה ע"ש הגר"א דויטש והקצאה לישיבת אבי-עזרי: סיקור מפתיחת הזמן ב'פלג' (מעייריב)
סיקור מיוחד: עונת הרישום של בחורי ישיבה יוצאי אתיופיה | היועמ"שית ממשיכה להתעקש - אבל גם בן צור | הקולולם שפתח את הקעמפ בישיבה הליטאית במתחם הישיבה בפ"ת | נפטרה בפתאומיות: אשת ראש הישיבה הגר"ח מן ההר ע"ה | ממ"ח ביידיש: התפתחות מפתיעה בהר יונה (מעייריב)