תביעה כספית שהוגשה בחיפה חושפת את שיטת העבודה החשאית של קווי הסחר הימיים: אוניות מפליגות מטורקיה, עוברות "הלבנת מסלול" במצרים או בקפריסין, ופורקות סחורה בישראל. השופט הורה על שחרור אונייה שנעצרה בשל סכסוך שותפים (בעולם)
בצעד מטלטל, סינגפור מאשרת להחזיר את המקל לכיתות: בנים שיטרידו או יפגעו בחבריהם יתמודדו עם עונש פיזי כואב ומרתיע | בעוד הממשל טוען שמדובר ב"מוצא אחרון", ארגוני זכויות אדם ברחבי העולם כבר מכריזים על מצב חירום (חדשות בעולם)
מזעזע: קבוצת נערים בבית ספר בבאר יעקב הפיצה מודעת אבל מזויפת על נער מנס ציונה שהם עושים עליו חרם | המשטרה עצרה שני חשודים בפרסום המודעה | בתגובה לאירוע, הגיעו הבוקר שוטרי תחנת רמלה לתיכון שבו לומד הנער, שוחחו עם הילדים וליוו אותו עד לכניסתו לכיתה (בארץ)
אחרי שנפתלי בנט אמר השבוע, כי לא ייתן להנהגה שכשלה להמשיך, בכנס פעילים ציוני דתי, הוא הודיע כי הכי טוב זה להקים ממשלת אחדות ולהפסיק את החרם עליו | על בן גביר הוא אמר: הוא לא רציני אבל לא מחרים אותו", בנוסף הוא דיבר גם על איילת שקד והשר סמוטריץ' | כך הגיבו באופוזיציה נגדו (חדשות, פוליטי)
הרגשתי
שהקירות סוגרים עליי.
כל
כניסה לבית מדרש הייתה עבורי כמו צעידה
לתוך זירה של אריות,
כשאני
נטול הגנה.
איתמר
ידע בדיוק איפה ללחוץ,
איזה
מבט לשלוח כדי לגרום לי להשפיל עיניים.
ואז
הגיע אותו ערב (חינוך ילדים)
תופעת החרם והנידוי החברתי היא לא עוד "בעיית משמעת" ובוודאי לא "משובת נעורים" שתחלוף מעליה. זוהי סוגיה של דיני נפשות כפשוטו. חז"ל לימדו אותנו כי "המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים". הדם לא נשפך על הרצפה, הוא נשפך בתוך הלב (מאמרים)
ברקע האיום החרדי להצבעה בעד פיזור הכנסת, במפלגות החרדיות הסכימו לתמוך בכמה הצעות חוק בקריאה הטרומית של הקואליציה - במטרה להצליח למשוך זמן | למרות הלחצים שמפעיל יו"ר ש"ס למנוע הצבעה של החרדים בעד פיזור הכנסת - ההחלטה תתקבל רק ברגע האחרון | חשיפה: זה הפתרון שנשקל כעת במפלגות החרדיות (פוליטי)
גיליתי שהבן שלי הפסיק לצאת החוצה בהפסקות, הפסיק לצאת לנטילת ידיים- מפחד שיהיה מושפל לעיני כל התלמוד תורה... אנחנו אומרים לעצמנו, "זה לא יכול לקרות כאן. הילדים שלנו לא היו מתנהגים ככה". ועדיין, זה קורה. אני יודעת שזה קורה, כי זה קרה לילד שלי" (מאמע, נשים, משפחה)
סיקור מיוחד - הישורת האחרונה לקראת הבחירות לרבנות | ילד קטן לקה בלבו ונפטר - מה באמת קרה שם? | גדו"י בארץ קוראים להשתתף בבחירות בארה"ב - במי הם תומכים? | האדמו"ר היה מעורב בתאונת דרכים - ושתק, כך החסידים גילו זאת | מדוע האדמו"ר מסאטמר קיבל 'הגבהה' במקום "שישי"? (מעייריב)
הקללה
המפורסמת שמאיימת אחת לתקופה על אישי ציבור | האם יש בה כוחות מאגיים או שמא הכל עורבא פרח ונחלת
שרלטנים? | היכן מופיע בחז"ל מושג 'פולסא דנורא' והאם יש בכוחה לחסל אויבים מושבעים? | נרות שחורים, השבעת מלאכים, וספר תורה פתוח - הפק"ל המלא לפולסא דנורא | קללה עם הרבה יח"ץ (יהדות)
טייסי חיל האוויר מאז ומתמיד נחשבו לטובים והמשובחים שבחיילי צה"ל. מה קרה להם עכשיו? הרב דב פוברסקי סבור כי הוא מכיר את התרבות של הטייסים, והם לא באמת יישמו את האיומים, הם באמת אנשים 'מלח הארץ' | טור דעה (דעות)