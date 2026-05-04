כיכר השבת

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ש

המקום הכי נעים בחופש

אסך מגידו|מקודם

השאלה שהכאיבה לעמוד ההוראה

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13

היערכות בשיא

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2

ברקע המשא ומתן

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התשפ"ה שהייתה

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2

עין פקוחה

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מחוץ לגבולות המדינה

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1

"היו איום ישיר"

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1

מזג האוויר של פסח

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התגעגעתם?

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1

תיעודים מרהיבים

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2

כיכר השבת
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