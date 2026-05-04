זה הזמן להצפין לאתר החרמון לחזק את התיירות הצפונית שחוותה חבטות קשות בשנים האחרונות", ציין רפאל נוה מנכ"ל אתר החרמון. פסגת החרמון היא אולי המקום היחיד בו אפשר לנשום בקיץ הישראלי, אתר החרמון פועל במתכונת קיץ, משפחות, חובבי טיולים, טבע וכייף, מצביעים ברגליים ומגיעים לסיורים מודרכים בפסגת העיניים של הארץ ויום בילוי באוויר הפתוח במקום הכי שפוי בגובה 2040 מ' מעל פני הים (תיירות)
עמוד ההוראה הגר"י זילברשטיין בפסק הלכה תקיף שגרם לביטול התוכנית של הסמינר: "איסור גמור להיכנס לאתר החרמון שמחלל שבת בפרהסיא, גם אם לא משתמשים ברכבל ובמזחלות השלג" | עוד הוסיף: "כואב הלב שבכלל באים לשאול האם מותר ללכת למקום כזה, שמבזה את אבינו שבשמיים" | הפסק המלא (חרדים)
דקות לאחר סיומה של ישיבת קבינט מצומצמת בנושא סוריה, שר הביטחון ישראל כ"ץ שיתף הלילה תמונה עם כוחותינו בכתר החרמון, באזור הביטחון בסוריה, על גבי התמונה כתב שר הביטחון: "לא זזים מהחרמון" | מוקדם יותר אמר נתניהו כי הטענות על ויתור ישראלי על אזור החיץ ברמת הגולן הם "באבע מעשיות" (צבא)
נדמה שמאז הקמתה, לא ידעה ישראל מלחמה עם כל כך הרבה חזיתות פעילות, מי יותר ומי פחות | בשנתיים האחרונות, וביתר שאת בשנה האחרונה - זו שמסתיימת ממש בימים אלה - ישראל התמודדה אקטיבית עם שבעה חזיתות, בחלקן רשמה ניצחונות גדולים בסייעתא דשמיא, ובחלקן הדרך לניצחון הגדול עדיין נמשכת | עם דמדומיה של שנת ה'תשפ"ה, יצאנו לבדוק ולסכם את השנה הדרמטית ביחסי ישראל והמזרח התיכון | פרויקט מיוחד (מגזין)
דובר צה"ל מפרסם היום תיעודים מרהיבים מפעילות 'חטיבת ההרים', שפעלה במהלך השנה האחרונה מעבר לגבול בסוריה ובלבנון | חטיבת 'ההרים' (810) שפרוסה בהגנה מגזרת ׳הר דב׳ הלבנוני ועד ׳כתר החרמון׳ הסורי מציינת שנה להקמתה (צבא)
אחרי שנה וחצי שהוגדר שטח צבאי סגור, ולאחר הרגיעה היחסית ועם בוא השלג, אתר החרמון יחזור לפעילות וייפתח למבקרים ביום שלישי בעוד שבוע | מהאתר נמסר כי בשלב זה, הפתיחה המחודשת תהיה מוגבלת לכניסת מבקרים בלבד, ללא אפשרות לגלישת סקי, בשל פגיעה ישירה בשני רכבלי גולשים (בארץ)