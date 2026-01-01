בעקבות התקפות חריפות של הצבא הרוסי על תשתיות המים והאנרגיה, נקלעה הקהילה היהודית ברסון למחסור קשה במי שתייה ובמוצרי יסוד. בתום מבצע מורכב שנמשך למעלה מ-30 שעות של נסיעה מורטת עצבים, תוך חשש למוקשים בדרכים ותחת ליווי צבאי צמוד, הצליחה משאית סיוע לפרוץ את הדרך ולהביא אספקה חיונית ומצילת חיים. הסיפור המלא (יהודים בעולם)
24 בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו בתקיפה המיוחסת לאוקראינה על מחוז חרסון, שנכבש על ידי רוסיה ב-2022 | לפי הדיווחים, התקיפה כוונה כלפי חוגגים לרגל השנה האזרחית החדשה, אוקראינה לא לקחה אחריות על המתקפה (בעולם)
אירוע חריג באוקראינה: רכבו של רב העיר חרסון ושליח חב"ד, הרב יוסף יצחק וולף, ספג רחפן מתאבד בחזית האוטו, הוא ובני משפחתו ניצלו בנס וכוחות משטרה הגיעו לזירה | "בניסי ניסים אנחנו בחיים" | צפו בתיעוד הדרמטי (בעולם)
בשבועות האחרונים החלו החיילים הרוסים להראות עליונות משמעותית בשדה הקרב - וזאת בכל החזיתות | בצפון המדינה הכוחות מתקרבים לעיר הגדולה חרקוב, וגם במזרח ובדרום רושמים הרוסים הישגים לא מבוטלים | האם אוקראינה מפסידה במלחמה? סיקור (בעולם)
בעיר חרסון, שלא יודעת רגע של שקט במלחמה הקשה שפרצה לפני שנתיים, התפוצץ טיל סמוך לבית הכנסת המרכזי בעיר. "כל החצר של בית הכנסת מלאה עם הרסיסים האלה", סיפר רב העיר ושליח חב"ד הרב יוסף יצחק וולף, "גם בקירות בית הכנסת תקועים הרסיסים, בלי סוף" | לסיפור המלא ולתיעוד (צבא וביטחון)
ימים אחרי פיצוץ סכר נובה קאחובקה, ההצפות באוקראינה נמשכות • ברשויות החירום באוקראינה אומרים כי אלפי בני אדם נעדרים ומתריעים על פיצוץ של מוקשים שיצאו ממקומם בעקבות ההצפות הקשות בדרום המדינה • תיעוד: מזל"טים מנחיתים מים לתושבים לכודים על גגות בתיהם (חדשות בעולם)
כבר יותר מיממה שהמים ממשיכים להציף את דרום אוקראינה, ובערים וביישובים מרכזיים באיזור הדרום כוחות ההצלה פועלים ללא הפסקה לחלץ תושבים • סקירה: מה הטענות של כל אחד מהצדדים ואיך הדבר ישפיע על המשך המלחמה (חדשות בעולם)