יונתן קרלינסקי, חסיד ברסלב בן 49 מביתר עילית, נעצר בגבול אוקראינה-רומניה בדרכו חזרה מאומן • התברר כי חלה עליו חובת גיוס לצבא האוקראיני • הוא שובץ כרופא ביחידה צבאית באזור חרקוב • הפדרציה היהודית באוקראינה דואגת לו לאוכל כשר ולצרכי דת (חרדים)
אחרי הפסקה שארכה מספר ימים בלבד לבקשת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, הלילה חזרה רוסיה לתקוף מתקני אנרגיה אוקראינים | המטרה: בירת אוקראינה קייב והעיר השנייה בגודלה חרקוב - לפחות תשעה נפצעו ואלפים נותרו ללא חימום בטמפרטורות קפואות (חדשות)
תושבי העיר חרקוב חוו סוף שבוע קשה. הפגזות נשמעו שוב ושוב ברחבי העיר. אחד הטילים פגע ישירות בבית העלמין היהודי, במהלך המתקפה הקשה בליל שבת. רב העיר, הרב משה מוסקוביץ, ניצל הפוגה קלה במהלך היום, ונחרד לגלות את הנזק בבית העלמין: "יחד עם ראש העיר נעשה הכל לשקם את ההרס" | לסיפור המלא
השר כ"ץ: עזה בוערת, צה"ל מכה באגרוף פלדה בתשתיות הטרור | חיסול מחבלים בקלקיליה | קטאר מבהירה: "מו"מ על עסקת חטופים והפסקת אש - לא ריאלי כרגע" | גדי איזנקוט הקים את מפלגת "ישר! עם איזנקוט" | קנצלר גרמניה פרידריך מרץ נשא נאום מרגש | מצא ארנק עם 5,000 שקלים, והחזיר | חרקוב מופגזת| אחרי התחזית תיעוד קיצוני יומי | צפו (היום בכיכר)
מאיר פרוש: "יש לי מה לענות בפני בית דין של מעלה" | שוחרר מהכלא הצבאי והתקבל בברכה אצל גדולי הישיבות | תיעודים מהלחימה בעזה | תמונות קשות מאוקראינה | הממשלה האוסטרלית על שמחה רוטמן: "לא רוצים מפיץ שנאה ופילוג" | היום בכיכר (בארץ)
יממה אחרי מתקפת טילים בליסטיים קשה, הלילה נהרגו שלושה בני אדם באוקראינה בעקבות תקיפת כטב"ם, בהם גם פעוט בן שנתיים | רוסיה ממשיכה לכוון את טיליה לעבר אזרחים, בעוד טראמפ מתכנן את הפגישה עם הנשיא זלנסקי ומנהיגי אירופה (בעולם)
מתקפת המלטי"ם של אוקראינה בלילה שעבר כנגד מתקני אנרגיה של מוסקבה גררה היום תגובת רוסית אכזרית במתקפה גדולה על העיר חרקוב, במהלכה נפגעו עשרות | בעקבות המתקפה על העיר, אמר זלנסקי כי יש לאפשר לאוקראינה לעשות שימוש בנשק מערבי גם בעומק רוסיה (חדשות, בעולם)
רוסיה פצחה בשבת בלחימה בחזית חדשה בצפון מזרח המדינה, והצליחה לפי הצבא הרוסי לכבוש מספר יישובים | האוקראינים בורחים מאזורי העימות ומקווים להגיע לחרקוב, העיר הגדולה באזור | האם רוסיה תצליח לכבוש את עיר הענק? כל הפרטים על המהפך לטובתו של פוטין (בעולם)
אבל כבד בקהילה היהודית בחרקוב, עם היוודע דבר מותו של ארטיום רזניק, יהודי תושב העיר, בן שלושים, במטח הטילים הכבד ביותר על אוקראינה בסוף השבוע האחרון. רב העיר ושליח חב"ד, הרב משה מוסקוביץ: "אימו פעילה מאוד בקהילה ומוכרת מאוד. זו טרגדיה כואבת מאוד, כולנו אבלים על האסון" (ברוך דיין האמת)
אלפי אוקראינים זועמים כילו את זעמם בפסלו של מנהיג ומייסד ברית המועצות, ולדימיר לנין. הפסל הענק, הנו שריד לתקופה בה הייתה אוקראינה חלק מהאימפריה הסובייטית, והייתה למעשה בשליטת רוסיה. הפסל הופל במהלך הפגנת אלפי אנטי רוסים בעיר חרקוב (בעולם)
שנת הלימודים עומדת להיפתח בחרקוב שבאוקראינה אך לתלמידים היהודיים אין בית ספר. ארגון ה-OU שאימץ את הקהילה והקים בה ששה מרכזים יפים, גילה השבוע, שהאחראי לפעילות, מבכירי הקהילה, הפסיד מיליונים בהשקעות אישיות וכדי להימלט מהנושים שיעבד את כל רכוש הארגון בעיר