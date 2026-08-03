הרב שמואל בורנשטיין, מומחה הכשרות בעל שם עולמי, בתוכנית חדשה ב'כיכר השבת' - "על שולחן הכשרות", בהגשת נכדו צביקי בורנשטיין | בתוכנית השנייה חושף הרב בורנשטיין את כל הבעיות שיש בכשרות לנופשים בחו"ל - ואיך לפתור אותם | וגם, האם גם בחו"ל צריך לבדוק חרקים בירקות ובקמח? | והסיפור המבהיל על המשגיח שיצא לחו"ל - מבלי שהוא יודע אנגלית • צפו (אולפן כיכר)
צבאות המערב עוברים ללוחמה ביולוגית-טכנולוגית: הכירו את החרקים המתוכנתים שחודרים למנהרות ולבניינים במקום שבו רחפנים נכשלים | סטארט-אפ גרמני הופך ג'וקים חיים למכונות איסוף מודיעין משוכללות עבור נאט"ו, בטכנולוגיה שמשנה את כללי המשחק בשדה הקרב העירוני (חדשות בעולם)
האם ידעתם שהפירות שעל השולחן נושאים עימם סודות רוחניים שיכולים לשנות את חייכם? משדר מיוחד - סדר ט"ו בשבט, בהגשת יוסי עבדו עם בכירי הרבנים, חושף את הדרך המדויקת לבדיקת תולעים, סדר הקדימה בברכות, הכוח של ספירת היסוד והסגולות וההלכות שאתם חייבים להכיר | צפו במשדר המיוחד (אולפן כיכר)
מה באמת מסתתר מאחורי הפירות שאנחנו אוכלים בט"ו בשבט? הסודות של הפירות שפותחים שפע והצלחה, כל הסגולות לבריאות, פרנסה ושפע, ואיך נבדוק את הפירות שלא נאכל בטעות תולעים? | משדר מיוחד מאולפני 'כיכר השבת' בהגשתו של יוסי עבדו עם הרב אדיר עמרוצי, הרב אליהו פנחסי והפייטן אורי אריאלי • צפו (חרדים)
כמעט חסר תקדים: שיעור כללי - לא מראש הישיבה | הפעם זה באמת? כץ יחשוף את מתווה הגיוס | נחלת הלוויים אבלה: הר"מ האהוב נפטר | חברון פינת חזון איש: יש שליחות להכנסת אורחים? | הדרמה בישיבה הליטאית: נמלים נופלים מהתקרה היישר לאוכל (מעייריב)
אחרי סדרת הפרקים על פירות מהמזרח הרחוק, מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן מציג את פרי ה"ג'ק פרוט" - אחד הפירות הכי גדולים בעולם | הפרי מגיע למשקל של 36 ק"ג, בגודל של 90 ס"מ על 50 ס"מ | האם הוא נקי מחרקים? ואיזה טעם יש לו? | צפו והכירו את הפרי הענק... (מעניין)
ה'חכמת אדם' כותב שטוב שאדן ירא שמים יבדוק את הדברים לפני שהוא מכניס לפה - הגם שהם מוחזקים כנקיים | מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן ביקר בתאילנד ושם נתקל בפרי ה'רמבוטן' שנראה כמו איור של נגיף הקורונה | הפרי הטרופי מוחזק כנקי - אך מה גילה הרב דורפמן כשבדק אותו מול המצלמה? • צפו (חרדים)
אחרי הסרטון על הדובדבנים והזחלים ששטף את הרשת, מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן בודק - בסרטון מיוחד - את פרי הליצ'י בתאילנד | הוא מתוק וטעים אבל יכול לטמון בחובו זחלים רבים, אז איך בודקים אותו? | צפו בסרטון ותלמדו איך בודקים את הליצ'י ומה אפשר למצוא בו... (חרדים)
עונת הדובדבנים - כבר כאן. ישנם שני סוגי דובדבנים, חמוץ ומתוק | הסוג המתוק הרבה פעמים נגוע, בעוד הסוג החמוץ בדרך כלל נקי | מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן מסביר בסרטון מיוחד איזה נגיעות יש בדובדבנים ואיך אפשר לבדוק אותם? | צפו בסרטון (חרדים)
אמש חשפנו מעשה מבהיל ביותר, אותו סיפר הגרצ"מ זילברברג אודות גאון קדוש מתקופתו של החתם סופר, שהחמיר מאד בחיפושים אחר חרקים המכונים "מילבין" - עד שנפלו משרווליו | האדמו"ר רבי יואליש מסאטמר חושף מיהו אותו גאון וקדוש (חרדים)
בדורות עברו היו הרבה הנהגות וחומרות על מין שרץ המכונה "מילבין" שהיו צדיקים שהחמירו נוראות וגדולות כדי שלא להיכשל באכילת חרק זה | מעשה נורא שסיפר הגרצ"מ זילברברג על קדושת החתם סופר שהיה לו דרך משלו כיצד להיזהר מחרקים אלו (היסטוריה)
מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן לוקח את גולשי 'כיכר השבת' למסע בעקבות הפירות היבשים • איך בודקים תותים? • הצבע האדום שמיוצר מחרקים ושמן הטריפות שמורחים על שזיפים • איפה יש הרבה סוכר ואילו סכנות ישנן בפרי שכולם בטוחים שהוא בסדר? (VOD חגים)
פטל הוא סוג של שיח שפירותיו משמשים למאכל ולהכנת מיצים וכעת זו שיא העונה שלו • מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן בדק את פירות הפטל, שטף היטב במים וסבון ומראה בסרטון מיוחד מה מחכה לנו בפנים - עשרות תריפסים וחרקים שלא הולכים לשום מקום • צפו בסרטון המלא (מעניין)
"ונוהגין לשטוח עשבים בשבועות בבית הכנסת והבתים, זכר לשמחת מתן תורה", כתב הרמ"א; מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן מסביר בסרטון מיוחד - איך להימנע מחרקים במהלך קישוט הבית בפרחים לכבוד חג השבועות • צפו (חרדים)
איך נראית החממה בה מגדלים ירקות עלים? איך המשגיח עושה בדיקות שאין חרקים? איפה שוטפים את הירקות ומה מותר לאכול? • מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן בסיור מיוחד בחממות של עין יהב מציג: זה מה שעובר על הירק - עד שהוא מגיע אלינו לצלחת... • צפו בסרטון (מעניין)