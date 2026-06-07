במסגרת מרדף אחר חשוד במכירת סמים בוצעה עסקה מבוקרת באמצעות שוטר שפעל בזהות בדויה | במקביל נפרסו כוחות משטרה גלויים וסמויים בצירים המרכזיים, במטרה לאתר ולעצור את החשוד בזמן אמת | תוך זמן קצר בוצע המעצר (בארץ)
החשוד בניסיון חטיפת הילדה בעיר באר שבע חשוד גם בפרשיית היעלמותה של הילדה היימנוט קסאו בצפת. מעצרו הוארך היום בשבוע בבית המשפט, ולדברי השופטת יש "חשד סביר" שקושר אותו לפרשיות | מדובר בחשוד המוכר לבני המשפחה. הוא מכחיש את החשד כלפיו, וטוען שלא גר בצפת בזמן ההיעלמות (חדשות)
מחדל אבטחה בלתי נתפס התרחש בשדה התעופה בן גוריון בסוף השבוע, כאשר חשוד שנדרש לחקירה הצליח לברוח מהארץ אחרי שהתחזה לאחיו התאום - כל זאת בזמן ששוטרי מרשות האוכלוסין דולקים אחריו | החשוד עבר את הבדיקה של ביקורת הגבולות ואת הביקורת הביומטרית עם דרכון שלא שלו, לא זוהה, ועלה על מטוס לבולגריה (משטרה)
חקירת להב 433 בפרשת ההסתדרות - מסתעפת לשתי חזיתות חדשות – האחת בתוך ההסתדרות, האחרת ברשות מקומית גדולה | החוקרים בפרשה סבורים שאחד החשודים ברשות המקומית הנחקרת נמלט לתאילנד כדי לחמוק מהחקירה בשלב זה | במשטרה מדברים על אחת מפרשות השחיתות הגדולות שנחקרו בשנים האחרונות (בארץ)
סוכן עזתי שהופעל על ידי שירות הביטחון הכללי ברצועת עזה, נתפס במהלך המלחמה בחשד שהונה את כוחות הביטחון | הסוכן טען לפני השבעה לאוקטובר כי חמאס לא מעוניין לצאת למתקפה על ישראל, כאשר תפקידו היה להרדים את ישראל | הסוכן הכפול הודה בחקירתו: ״הייתי סוכן כפול, שיקרתי לשב״כ״ (צבא)