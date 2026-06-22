לאחר חשיפת ״כיכר השבת״ על המהלך להעברת מערכות הדרייברים לטלגרם, ביממה האחרונה נרשמה התפתחות משמעותית: קבוצות הדרייברים הגדולות בשוק הושעו על ידי וואטסאפ • בענף חוששים מחסימות נוספות ומתחילים להעביר את פעילות הבוטים לטלגרם
בזמן שבדגל התורה ובש״ס מאיימים כיום בפיזור הכנסת בטענה כי נתניהו לא מצליח להעביר חוק גיוס, מתברר כי כבר לפני שנתיים קיבלו בכירי המפלגות החרדיות הצעה חלופית מגוש השמאל-מרכז להעברת חוק מוסכם ונוח יותר מבחינתם - אך דחו אותה על הסף (בארץ)
נתונים מבהילים בוועדת הבריאות: 55% מהמזון מהרשות נמצא לא תקין • 66% מהפלפלים החריפים עם חומרי הדברה מסוכנים • משווקים ישראלים הפרו הוראות והפיצו סחורה מזוהמה | "שיקולים זרים גברו על בריאות הציבור" (בריאות)
פריצת סייבר מאסיבית למרכז מחשוב-העל בטיאנג'ין חשפה כמות אדירה של מידע צבאי מסווג, הכולל סימולציות תקיפה ושרטוטי נשק רגישים | ההאקרים, המכנים עצמם "Flaming China", מציעים למכירה נתונים על פרויקטי חמקנות וטילים שאמורים היו להישאר חסויים למשך שנים (חדשות בעולם)
מטלטל, היסטורי, לא נתפס, חסר תקדים, רעידת אדמה, דרמת ענק, הלם ותדהמה, זעזוע עמוק, שובר שתיקה, נטול כפפות | לכבוד פורים - מהדורה מיוחדת של התוכנית "דבר ראשון" עם חשיפות מטלטלות שכל חרדי חייב לדעת ולנייעס | מההשקפה הישרה ועד דעת בעלי הבתים ואפילו תחקיר בלעדי קשה לצפייה (דבר ראשון)
רוסיה מודה כי הוצאות המלחמה ב-2025 יזנקו ל-138 מיליארד דולר, המהווים כ-82% מתקציב הביטחון שלה. על פי דיווח באתר Meduza, הנתונים חושפים גירעון מעמיק וצניחה חדה בהכנסות הנפט, בעוד קייב קוראת להגברת הסנקציות כדי למוטט את הכלכלה הרוסית (בעולם)
ב-1 בספטמבר 1985, צוות אמריקאי-צרפתי בראשות ד"ר רוברט באלארד גילה את שרידי הטיטאניק בקרקעית האוקיינוס, אך כעת מתברר שבאלארד פעל במקביל במשימת מודיעין סודית של הצי האמריקאי | בזכות טכנולוגיה חדשנית ותחבולה מתוחכמת, נסללה דרך לעידן חדש בחקר הים וחשפה סודות בני עשרות שנים (בעולם)
מה גורם לנו לרצות להיות הראשונים שמבשרים חדשות, למה זה כל כך ממכר – ואיך הרשתות החברתיות, הפומו והביולוגיה שלנו חוברים יחד לדחף הזה? | מסע פסיכולוגי-תרבותי בעקבות הנטייה האנושית "לרוץ לספר ראשונים" (פסיכולוגיה)
חשיפת כיכר השבת: הפרצה בה מסתננים עשרות שב"חים לישראל מדי יום ולאף אחד לא אכפת | לאור רצף תאונות קשות במגזר החרדי - הנחיה מיוחדת להורים | כתב החוץ של 'כיכר השבת' בדיווח מיוחד | הכאב בשריר שהתגלה כאירוע קטלני וגם איך תכינו מיונז | הסוד שטראמפ חשף במטוס והלוחמים החרדים שעכשיו בדרך לעזה (דבר ראשון)
הפרשה האחרונה במשרדו של נתניהו מסתעפת אך הפעם על כוונת המשטרה רשימת עיתונאים | היכן חופש העיתונות ומה מסבירה המשטרה | מה החשדות ואת מי ההדלפות משרתות | וגם, העיתונאים החרדים שהוציאו גינוי ומי נפגע מכך שהוא לא זומן לתת עדות (דבר ראשון)
תרמית כפולה נחשפת - האיש ששולט בחיינו מאחורי מסכה אחת | מיליונים על אחדות - הקרן שמאיימת לאחד את עולם התורה | טראמפ מוותר על הדמוקרטיה, פוטין גונב את השמש | חמאס קורס מבפנים: "אנחנו המטומטמים שמשמידים את עצמנו" | התוכנית 'דבר ראשון' עם שורת תחקירים דרמטיים | צפו וגלו (פורים)
"משהו פה מסריח" סימני השאלה שעוררו את החשד | המעקב, ההוכחות והקשר המפתיע | הראיה ששברה הכל: מצלמות הלילה | מניע של מיליונים רבים | זעקה מהשטח: האם נשארנו בלי הצלה? | תגובת איחוד: מנותק מהמציאות. תגובת מד"א: התחקיר הזה מופרך
סערה פרצה בממלכה המאוחדת בימים האחרונים לאחר שמשרד ההגנה הבריטי חשף פרטי מידע מסווגים שעלולים לסכן את הכוחות המיוחדים של בריטניה | לוחמים לשעבר ביחידות המיוחדות טענו כי מדובר ב"הפרה מחפירה של הכללים הרגישים ביותר של הממשלה עצמה, המועילה לאויבנו" (בעולם)
איך תמונה שהורדה 5 פעמים הגיע לחצי מיליון צפיות בעקבות תביעה משפטית? | הספר שנהפך לרב מכר בעקבות ניסיון המוסד הישראלי למנוע את פרסומו | וגם, ההשפעה ההפוכה של ניסיונות ההשתקה והתופעה התקשורתית העומדת מאחוריה | פיצה כמשל (מגזין)
אוצרות נסתרים נחשפו בעיירת 'קרעסטיר' מקום מגורי הצדיק הרה"ק רבי ישעל'ה מקרעסטיר זיע"א | בין הדברים שנחשפו במקום נחשף מרתף יין ישן, כשהוא מלא וגדוש בחביות יין שאותם מילא הצדיק בעצמו בימי חיותו, כאלה אשר עסק בהם כדי להשקות צמאי חסדיך את כל הבאים להסתופף בצילו | השנה ימלאו מאה שנים להסתלקותו | כל הפרטים סביב החשיפה כאן ב'כיכר' (חסידים)