סביב השולחן ב'אולפן כיכר' התקבצו חברי פאנל "כיפות שחורות" לדון בנושאים הבוערים והדיון הפך לייצרי ויצא משליטה | מחוק החסינות ממעצרים וחוק יסוד לימוד תורה, דרך המשבר החוקתי המאיים, עשרות המתגייסים לחשמונאים שהחליטו לא לבוא ברגע האחרון והעימות על פעילות הח"כים • צפו בתוכנית (אולפן כיכר)
רב״ט י׳, לוחם וחניך בקורס מ״כים של חטיבת חשמונאים מספר על לילות של מעצרי מבוקשים, איתור אמצעי לחימה ופעילות ביטחונית ביהודה ושומרון | לצד זאת הוא מתייחס לשיח סביב גיוס חרדים ומסביר מדוע לדעתו לוחם חרדי חייב מפקד חרדי | צפו (צבא וביטחון)
ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב בפני החיילים החרדים מיחידת חשמונאים והצהיר: "אני מכבד את עולם התורה" | ראש הממשלה הבהיר את עמדתו כי "מי שלא לומד - חייב להתגייס", אמירה משמעותית לקראת הבחירות המתקרבות (חרדים)
הוא גדל בישיבה גדולה ומצא את עצמו בלב המארבים בלבנון: סמל ג' חושף איך המשמעת החרדית הפכה אותו לצלף קטלני | ובמקביל: הדרמה שמאחורי הקלף המכונן של המדינה - מי ניסה למחוק את האלוקים מהמגילה ומה היתה התוכנית הסודית של הרב שך? | האזינו (כיכר FM)
האם נשים נוהגות גרוע? אתמול דיברנו על כך בתוכנית והיום הנתונים המפתיעים | מהרבנות הצבאית לחזית בלבנון: המסלול הבלתי ייאמן של הלוחם שגייס את סאטמר למען צה"ל | חגיגות וטענות ועוגה אחת מעוררת מחלוקת: יום ההולדת ה-50 של בן גביר | שלג במאי והכנות למירון: האתגרים הלוגיסטיים ומזג האוויר שהשתגע (דבר ראשון)
הוא האדם היחיד בעולם שישב בפורום מטכ"ל ולמד בישיבה חרדית • בראיון נוקב ל'כיכר השבת', תא"ל (במיל') ראם עמינוח מנתח למה הצבא נכשל עד היום בגיוס חרדים, למה הוא מתנגד למסלולי ה'קודקוד' והטכנולוגיה, ואיך נראה ה"חלום" המבצעי שלו: אוטונומיה חרדית מוחלטת בתוך צה"ל • "אם לא נטפל שהייחוס של הבחור לא יפגע – שום דבר לא יעזור" | צפו (היום בכיכר)
הרב לייבל שהיה ממקימי חטיבת חשמונאים, חזר שוב ושוב על כך, שעד שלא תהיה פקודת מטכ"ל בנוגע לגיוס חרדים, לא תהיה אפשרות אמיתית לשמור על אורח חיים חרדי במסגרת הצבאית | היום חתם הרמטכ"ל, על פקודת מטכ"ל הכוללת; קורס פיקוד וקצונה נפרד, חובת לימוד יומית והקמת גוף רבני חיצוני לפיקוח: פקודות מטכ״ל חדשות יסדירו שמירת אורח חיים חרדי (חדשות)
אחרי כעשור - מתפרסם דו"ח וועדת החקירה לפרשת הצוללות | אל"מ אבינועם אמונה ישמש כיועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים | דיווח: עלי חמינאי בהוראה "לדכא את ההפגנה בכל מחיר" | בחור ישיבה ששוחרר מהכלא הצבאי נאלץ לחזור לביתו במדי האסיר | סוכני הגירה פדרליים ירו למוות באזרח אמריקאי | אחרי שנים של ציפייה - מקווה טהרה חדש לקהילה היהודית בלונדון | תחזית מזג האוויר ליום שני | (היום בכיכר) צפו
ימים ספורים לאחר התמונות הקשות של תקיפת לוחמי "חטיבת חשמונאים" בבני ברק, הקואליציה הפילה את הצעת החוק של ח"כ אלון שוסטר למאבק בהסתה נגד חיילים חרדים. בראיון לאלי גוטהלף ב"כיכר FM", שוסטר משתף ברגעים המרגשים שראה בשטח, מבקר את אוזלת היד של המשטרה, ומודה: "במצב הנוכחי, נוצר מצב אבסורדי כלפי לומדי התורה". (כיכר FM)