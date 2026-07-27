סוף שבוע סיוטי ומיוזע עבר על אלפי משפחות חרדיות בלייקווד, לאחר שסופת רעמים עוצמתית עם רוחות של למעלה מ-110 קמ"ש הובילה לקריסת עמודי חשמל ועצים, והותירה רבבות בחושך | עם טמפרטורות שהגיעו ל-38 מעלות, נאלצו התושבים לשהות במהלך כל השבת בבתים ללא מיזוג אוויר או תאורה, כאשר צוותי החירום פועלים מסביב לשעון. הסופה הקשה גבתה את חייו של אדם אחד לפחות (בעולם)
קריסת רשת החשמל המיושנת מובילה להפסקות חשמל של כעשרים שעות ביממה מחוץ לבירה הוואנה | מגדלי המגורים המפוארים שהיוו את סמל ההצלחה של המשטר הקומוניסטי הפכו למלכודות עשן מנותקות ממים ומעליות | התושבים שנאלצים לבשל על זרדים ופלסטיק בדירותיהם כבר לא מחפשים אשמים, אלא רק דרך לשרוד את היום הבא (מגזין כיכר)
סיפורם קורע הלב של פרנצ'סקו וג'אקומו פירלוני, תאומים זהים בני 22, שמצאו את מותם בניסיון הצלה נואש שהשתבש | מה שהתחיל כאימון שגרתי של ציפורי ציד הפך לסיוט הגדול ביותר של משפחתם ושל העיירה האיטלקית מגי'ונה (חדשות בעולם)
בשעה אחת בלבד בשנה, מיליוני אנשים ברחבי העולם מכבים את האור - אבל השנה, המסר חזק מתמיד | אירוע "שעת כדור הארץ" (Earth Hour), אחד הסמלים הבולטים של המאבק במשבר האקלים, מציין ב־2026 שני עשורים להיווסדו, כשהוא מתרחב הרבה מעבר לאקט סמלי של חושך – והופך לקריאה גלובלית לפעולה ממשית (בעולם)
קובה החלה במאמצים לשחזר את אספקת החשמל לאחר שהרשת שלה קרסה בפעם השנייה בתוך שבוע | שירותי הסלולר והאינטרנט כמעט ולא זמינים ברוב האזורים | נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נקט בצעדים משמעותיים לחסימת הגעת נפט לאי הקריבי (בעולם)
כמו החשמל והאינטרנט לפניה, גם הבינה המלאכותית נכנסה לחיינו בהליך שנע התלהבות לחשדנות | ההיסטוריה של המהפכות הטכנולוגיות מלמדת כי חידושים גדולים מתחילים כניסוי שמעורר פחדים ושאלות, אך לעיתים הופכים בתוך זמן קצר לתשתית שעליה נשען העולם כולו (מגזין כיכר)
צוות חוקרים מאוניברסיטת פן-סטייט הצליח לתעד תופעה חשמלית נדירה - הבהובים כחולים בלתי נראים לעין אנושית שנוצרים על קצות העלים בזמן סופות רעמים | הממצא עשוי לשפוך אור חדש על יחסי הגומלין בין מזג האוויר לחשמל אטמוספרי והשפעתו על עצי היער (בעולם)
חברת הספנות האוסטרלית Incat Tasmania החלה בניסויי המנוע הראשונים של “China Zorrilla” - קטמרן באורך 130 מטר המונע כולו באמצעות סוללות בהספק חסר תקדים של 43 מגה-ואט-שעה | הספינה, שתשרת את חברת Buquebus בקו בין ארגנטינה לאורוגוואי, מסמנת מהפכה עולמית בתחום התחבורה הימית החשמלית (תחבורה)
פצצה אלקטרומגנטית. לנו כישראלים, המושג הזה מצלצל היטב, כאשר בשנה שעברה דווח ב'דיילי סטאר' הבריטי כי ישראל מתכננת להחשיך את טהרן הבירה באמצעות פצצה מהפכנית וחכמה, לא קטלנית - ויעילה במיוחד | מאז, מים רבים זרמו בירדן, וישראל כבר הספיקה לתקוף - ככל הנראה ללא שעשתה שימוש בפצצה המדוברת | בימים האחרונים חזרה פצצה דומה לכותרות - פצצת הגרפיט, לאחר שארה"ב החשיכה את קראקס הבירה באמצעותה - וחטפה את מנהיג המדינה | כל מה שרציתם לדעת על פצצות ההחשכה שמרעידות את טהרן (מגזין כיכר)
בתוכנית טעונה במיוחד בהגשת אלי גוטהלף: סערה בעקבות אמירתו של גולדקנופף, גיוס שיא של חרדים לצה"ל רמ"ד חטיבת חשמונאים בשיחה לכיכר, עדויות קשות מההפגנות - וגם השאלה הכלכלית שמטרידה כל בית בישראל: האם העלאת שכר המינימום באמת תעזור?
הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצעת חוק המורה לחברת החשמל ולספקי המים לנתק את השירותים מנכסים הרשומים על שם אונר"א | החוק, שזכה לתמיכת האופוזיציה והקואליציה, נועד להוכיח ריבונות ישראלית מול ארגון שהוגדר כ"ארגון טרור" על ידי חברי כנסת (פוליטי, בארץ)
סין השלימה בהצלחה סדרת ניסויים בטיסת עפיפון החשמל הגדול בעולם - מיזם פורץ דרך שמבקש להפיק אנרגיה מרוח בגובה רב | העפיפון, ששטחו 5,000 מ״ר, נשלח לאוויר באמצעות בלון הליום, פורש עצמו בגובה של כ-300 מטרים ומושך כבלים המניעים גנרטור קרקעי. המערכת מציעה ייצוא חשמל בהיקף שנתי שיספיק לכ-10,000 בתים, תוך חיסכון משמעותי בשטח, בפלדה ובעלויות—ומציבה את סין בראש המהפכה באנרגיה מתחדשת (בעולם)
הרחובות של הוואנה מלאים במכוניות אמריקאיות צבעוניות וישנות שהפכו לסמל תרבותי ותיירותי, אך מאחורי הצבעוניות מסתתר סיפור של אמברגו מתמשך, משבר כלכלי ותשתיות קורסות | כעת, עם הפסקות החשמל הנרחבות שמטלטלות את האי, מתברר עד כמה ההיסטוריה התחבורתית של קובה קשורה ישירות למציאות האנרגטית והחברתית שלה (רכב)
מדענים חשפו תכונה חדשה בקרח: הוא מסוגל להפיק חשמל. והוא אף עושה זאת בשני מנגנונים שונים - ומספק הסבר חדש להיווצרות ברקים בעננים | הגילוי עשוי להוביל ליישומים מהפכניים באלקטרוניקה באזורים קרים ולהעמיק את הבנת תופעות טבע דרמטיות (בעולם)
הקמת מרכזי נתונים ותשתיות בינה מלאכותית בישראל יצרו בשנים האחרונות תעשייה חיונית לכלכלה ולביטחון המידע - עם משיכת ענקיות גלובליות כמו אמזון וגוגל לצד חברות ישראליות מובילות | בישראל, שבה 86% מהחשמל עדיין מיוצר מדלקים מזהמים, הצמיחה המהירה של חוות שרתים צפויה להכביד על המשק כולו - בפרט בגלל צריכת האנרגיה האדירה והצורך במים לקירור | הרשויות עדיין מגבשות מדיניות רגולטורית עדכנית, במטרה ליצור איזון בין קידום החדשנות הטכנולוגית לבין הצורך להבטיח יציבות צרכנית (כלכלה)