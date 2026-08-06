כתב אישום הוגש נגד קטין בן 15 שנעצר בחשד להתעללות אכזרית בחתול בראש העין. המקרה נחשף לאחר שהחשוד הניח במשרד סגנית מנהלת בית ספר דף עם הכיתוב "הרגתי חתול, הנה הרגל שלו", אליו הוצמדו רגל כרותה וסמל צלב קרס | המשטרה הפעילה אמצעים טכנולוגיים לאיתורו, ומעצרו הוארך לצורך אבחון רפואי (בארץ, משפט)
מחקר יפני חדש חושף את המנגנון הביומכני המדויק שמאפשר לחתולים לבצע באוויר את “רפלקס ההתיישרות” - ולנחות על ארבע בלי לאבד שיווי משקל | התשובה טמונה בגמישות המרהיבה של עמוד השדרה העליון ובשיתוף פעולה מפתיע בין חלקיו הנוקשים והגמישים של השלד | מלבד ההסבר לתופעה, ישנה השלכה טכנולוגית על עולם הרובוטיקה והרפואה (בעולם)
חתול שנמלט מבעליו בספרד אותר כעבור מספר חודשים במרחק קילומטר אחד מביתם של הבעלים בצרפת | "איך הוא עשה את זה? האם הלך לאורך הכביש המהיר? האם עבר דרך עיירות? האם עקב אחר הנהרות? לעולם לא נדע", תיאר הבעלים המאושר (מעניין)
מין נדיר שנחשב כמעט נכחד אותר מחדש בדרום תאילנד - במסגרת הסקר הרחב ביותר שבוצע אי פעם עבורו | החוקרים מדווחים על סימני רבייה טבעית, אך מזהירים כי הרס בתי גידול ובידוד גיאוגרפי ממשיכים לאיים על הישרדותו (בעולם)
מתהום הנשייה לסיפור הצלחה עולמי: תכנית השימור רשמה הישג היסטורי עם 62 גורים שנולדו השנה בשבי לשונר האיברי, מין נדיר ממשפחת החתולים שהיה על סף סכנת הכחדה, וביססה את התאוששות המין ממאות בודדות לאלפי פרטים - אך המומחים מזהירים כי ללא פתרון לצוואר הבקבוק הגנטי ולסכנות בכבישים, הדרך לביטחון מלא עודנה ארוכה (בעולם)
ביממה האחרונה פורסם תיעוד ביזארי ומשעשע מטיסה של חברת התעופה האמריקאית הזולה סאות'ווסט איירליינס | בתיעוד נראה הדייל אוחז בידיו חתול שנתפס משוטט בין המושבים במטוס ומחפש את בעליו של החתול האובד | אחרי שעבר בין הנוסעים במטוס נמצא סוף סוף בעל החתול | צפו בתיעוד (תעופה)
ההיסטוריה של אילוף החתולים נותרה קשה לפענוח עבור מדענים | מחקר חדש מצא כי החתולים הביתיים הגיעו לאירופה לפני כ‑2,000 שנה, בתקופה של תחילת האימפריה הרומית | ומה היה חלקו של הצבא הרומי בתהליך ההפצה? (בעולם)
מחקר חדש שנערך בשמורת הביוספרה מאיה שבגואטמלה מגלה כיצד ארבעה מיני חתולי בר - יגואר, פומה, אוצלוט ומרגיי - מצליחים לחלוק את אותו שטח יער צפוף בלי “לדרוך זה לזה על הזנב” | בעזרת שילוב נדיר של מצלמות מעקב קרקעיות ואוויריות עם ניתוחי די־אן־איי, החוקרים חשפו אסטרטגיית ציד תלת־ממדית מתוחכמת (בעולם)
המשמעות המעשית ליהודים בניו-יורק | מפתיע אתכם שלח"כ הערבי יש 37 עבירות תנועה? | סרטון חתולים קורע מצחוק בפינת 'רץ ברשת' | הקורקינטים ממשיכים לגבות מחיר כבד מהילדים שלנו | מה קורה בשכונת הר נוף ודלתות פרפקט ליין (דבר ראשון)
אם נדמה לכם ששמעתם על כל סיפורי התביעות הביזאריות והמשעשעות - על זה טרם שמעתם | נוסע תובע את חברת התעופה לופטהנזה על נזק לחתול המחמד שלו | לדבריו, הוא "הופתע" כל כך מהתנהגות הדיילת עד שהוא לחץ בטעות את מנשא חיות המחמד, ובכך פצע את החתול (תעופה)
אמונה
טפלה היא ממלכת האשליות, והיא בהגדרתה מנוגדת לציווי "תמים
תהיה"
אבל גם מפלט ובריחה
מהמציאות | האם יש לפחד מחתול
שחור שחלוף על פנינו? מה המקור למנהג ההקשה
על עץ להרחקת עין הרע? | סדרת כתבות למקורם
של האומנות הטפלות שחדרו לחיינו - כתבה
ראשונה (יהדות
אקטואליה)
דבר ראשון, על בריאות, כלכלה, ברנז'ה וחדשות מעניינות מהעולם | העיר שכולם בה לוחמים | עליית המחירים של חברת המשלוחים ותפיסת האונייה שהזיקה לכבלים התת ימיים | האם לקנוס על עישון סיגריה אלקטרונית? ופינת הסטוריה ופנינת הדף היומי (דבר ראשון)