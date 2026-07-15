בשיעור לרופאים ב'מעייני הישועה', שיתף הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן', בזכרונות נדירים משנה שבה זכה להסתופף בצילו של הרה"ק רבי שלומק'ע מזוועהיל זצ"ל • מה אמר הרבי על פלישת הנאצים לארץ ישראל, מה קרה לערבים שביקשו להזיק לו במירון, והעדות המדהימה על החתולים ביום הפטירה • "ראיתי בעצמי" (חרדים)
לומדי
הדף היומי במסכת הוריות דף י"ג
עסקו השבוע בדברים שקשים לזיכרון |
מה מקור מאמר העולם
שמכנים את השכחן שיש לו ‘זכרון של חתול’?
והעדות של מרן הבן איש
חי שחתולים הם דווקא כן נאמנים לבעליהם
(יהדות,
הדף היומי)