מאחורי הקלעים של הפקת השמחות במגזר: מפת ההוצאות הדרמטית של ההורים נחשפת, יחד עם המנגנון הפסיכולוגי שקובע אילו אנשי מקצוע יקבלו את שיחת הטלפון המיוחלת,
ומי יישארו מחוץ ליומן ברגע שבו המחותנים פותחים את המכשיר הסלולרי כדי לסגור את האירוע (חתונות)
אחרי ארבע שנים שבהן חרך את אולמות השמחה והפך לפסקול הבלתי רשמי של רגעי השיא בחופות, הזמר והיוצר אפרים פלג מוציא את השיר החם ביותר שלו בגרסה רשמית ומלוטשת. מה גרם לו להמתין כל כך הרבה זמן, ואיך החתונה הפרטית שלו סגרה את המעגל? כל הפרטים בפנים. צפו והאזינו (סינגלים)
מרכז הסטטיסטיקה הרשמי בניו ג'רזי חושף מספרים בלתי נתפסים: קרוב ל-2,000 חופות נערכות בשנה בלייקווד התורנית, וממוצע של כ-160 חתונות בחודש • מה קורה שם דווקא בעיצומו של החורף, ואיך הזינוק הדמוגרפי מייצר פקקי ענק ומהפכת נדל"ן? | הנתונים המלאים (חרדים)
קול ששון וקול שמחה, אבל מה עם הכתובה? רגע אחרי הווארט, כשההתרגשות בשמיים, מתחיל המרוץ האמיתי. כדי שלא תמצאו את עצמכם מגיעים לחופה עם חולצה מקומטת, כאב שיניים מטורף, או בלי עדים באולם - גזרו ושמרו את רשימת הזהב שכל זוג חייב לשנן.
אלפי חסידי סאטמר חגגו בשמחת התנאים לנכדו של האדמו"ר • במהלך השמחה נשא הרבי דברות קודש ודיבר בכאב על המוזיקה המודרנית והריקודים הפסולים בחתונות במגזר החרדי: "זהו שקץ תשקצנו" • וגם, להקפיד בבגדי הילדים על סגירת המלבושים מצד ימין על שמאל (חסידים)
הוא עומד על במות מוארות ומשמח חתנים, אבל בלב הוא נושא זיכרונות ממחלקות טיפול נמרץ ורגעי פרידה קורעי לב • בריאיון חשוף ומטלטל בתוכנית "מאפילה לאורה" עם משה מנס, מספר הזמר יצחק חגירה על התינוקת שאיבד, הנס שקיבל במתנה, ועל הבחירה "לקום כמו אריות" מתוך השברים | צפו (אולפן כיכר)
הטילים מאיראן והחתונות המצומצמות: ענק הזמר מנדי וייס במונולוג גלוי על השמחות שהשתנו בעקבות המצב הביטחוני. על האירועים המצומצמים בצל החרדה, השמחה שפורצת גדרות והעומס הבלתי נתפס: "זה לא קל, אירוע אחרי אירוע סביב השעון" (ברנז'ה אנשים)
איך חוגגים את היום המאושר בשנה - בזמן מלחמה רב זירתית? כל חתונה דורשת היערכות בביגוד, צלם ומסריט, זרים וכיסא כלה, וכמובן אולם האירועים וזמר ותזמורת שישמחו את החתן והכלה ביומם המאושר | אז איך משפיעה המלחמה על עולם החתונות - על כל מרכיביו? יצאנו לבדוק | 'כיכר השבת' בסיקור מיוחד (חרדים)
היועץ הרפואי הרב חזקי ברוין יו"ר ארגון 'יד אברהם', חיתן את בנו צבי אלימלך עם ציפורה משי זהב, באירוע מתוקשר באולמי ‘גאמוס’ במעלה אדומים, בהשתתפות רבנים, אישי ציבור ובכירי עולם הרפואה • צפו בגלריה של נחמן גולדשטיין (ברנז'ה)
הגה"צ רבי אהרון בירנצוויג, שמתעסק בחינוך בחורי ישיבות, נכנס לחדרו של המנהיג וראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש ושטח בפניו את השאלות הקשות עימן מתמודדים בישיבות | בין היתר התייחס ראש הישיבה בהרחבה לתופעה של שתיית אלכוהול, לימוד תנ"ך וכן על סעודות שבת בישיבות | צפו בתיעוד המלא (חרדים)
אחרי שהורה בצעד חריג על סגירת אולם אירועים בכפר החסידי, הרב מאיר אשכנזי מכפר חב"ד מסביר לראשונה מה עומד מאחורי הצעד | הוא הבהיר כי בכפר חב"ד לא יינתן מקום לנורמות הנוגדות את יראת השמים והצניעות (חרדים)
מי שנחשב כגדול הזמר המזרחי, חיים ישראל חיתן אמש (שני) את בתו שירן, עם הבחור יוסף גרימברג עוז | באירוע שנערך באולמי 'טרויה' באשדוד השתתפו בכירי תעשיית המוזיקה, אנשי עסקים ואישי ציבור | בסידור חופה וקידושין כובד הגאון הרב אליהו אלחרר רב העיר מודיעין • צפו (ברנז'ה)
חסידות גור, היתה החלוצה בקביעת תקנות לצמצום ההוצאות בשמחות ובעיקר בחתונות | כעת היא ממשיכה לעדכן את התקנות, הפעם בצמצום הוצאות הנישואים המיותרות | בימים אלו נערכים כינוסים לכלל החסידים בהם מוצגות התקנות החדשות | בפנים: המחירון המלא לבעלי השמחות, לכל ההוצאות האפשריות (חסידים)
עולם התורה מתאבל על לכתו של ראש הישיבה הגר"ב ויסבקר זצוק"ל, שבת של אסונות במגזר החרדי, התיעוד של ראש הישיבה שר עם רבה אלתר "פרעה בפיג'מה", החתונה שאיחדה את כל חלקי המגזר הליטאי, דאגה בעולם התורה בעקבות מצבו של הגר"י הלל והברית לנכדם של חברי המועצת (מעייריב)