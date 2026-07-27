כיכר השבת

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2
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תחקיר מיוחד

כיכר השבת|מקודם

"עוד ישמע"

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יותר מבורו פארק וויליאמסבורג

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4

הרשימה הסודית

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"שקץ תשקצנו"

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8

הזמר יצחק חגירה בריאיון מטלטל

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14

"זה לא קל"

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5

סיקור מיוחד ב'כיכר'

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5

מזל טוב!

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2

השאלות בעולם הישיבות | צפו

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26

הצעד המטלטל בחסידות

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31

ערב בין המצרים

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23

כולם השתתפו

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37

מ'בעל מנגן' ועד פאניות | המחירון המלא

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22

חדשות עם קנייטש

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7

כיכר השבת
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