לב מי לא יחרד למשמע הבשורה הקשה הערב, עם פטירתו הטראגית של בחור הישיבה מאיר שער ז"ל בהתהפכות הרייזר | אך לאסון זווית נוספת - מדובר בחתן טרי, שרק בשבוע שעבר זכה להיכנס בברית האירוסין, מה שרק מכפיל ומעצים את עוצמת הכאב | כחתן לחתן (להבדיל בין חיים לחיים) אני מבין את עוצמת ההתרסקות מה'הייפ' של האירוסין - אל תהומות הכאב (מחשבות)
"השיחה התגלגלה בעצלתיים, ונועה שוב הרגישה כמו רוכב אופניים שמתאמץ בעלייה; כשפעולה שאמורה להיות מהנה נהפכת לקושי ממשי. בינה לבין עצמה כבר "סיכמה" עוד פגישה ממוצעת ומטה, שתיגמר בלא כלום" | סיפורה של בחורת סמינר שגילתה את הטעות שלה במקרה (זוגיות)
צוותי רפואה העניקו טיפול רפואי לחתן בן 34 שהתמוטט באולם אירועים בקיבוץ במועצה האזורית גזר | אחד המוזמנים באירוע תיאר את השתלשלות העניינים: "ראיתי המולה וצעקות לעזרה והבחנתי בחתן שהתמוטט ועבר דם לב" (בארץ)
ר' אשר אייזנבאך, לא חש בטוב בחתונת בתו השלישית | מיד אחרי החתונה, פונה לחדר מיון – שם גילו גידול בראשו | מאז, הוא עדיין לא השתקם, ובצל החובות הכבדים, הבן הרביעי שלו עומד להתחתן ולרש אין כל | איך נוכל לעזור לחתן?
בחצה"ק ויז'ניץ נחוגה בשבת האחרונה שמחת האופריף לאחיינו של האדמו"ר, נכד לגיסו אב"ד מאור החיים בצפת | כנהוג בחצרות חסידים, כלל החתנים מהתקופה הקרובה זכו שהאדמו"ר יחבוש על ראשם שטריימל טרם צאתו לימי מנוחה בשווייץ למשך עשרה שבועות | צפו בתיעוד מערב שבת ומצאתה (חסידים)
אמש (ליל רביעי) הוזעקו מתנדבי איחוד הצלה בבני ברק לאולם חתונות בעיר, להעניק טיפול רפואי ראשוני לאחד מבני משפחת החתן | כאשר באו המתנדבים לעזוב את המקום פנה אליהם החתן וביקש מהם להישאר מספר דקות ולשמוח איתם בשמחת החתונה | המתנדבים נענו ברצון ונשארו לשמחת חתן וכלה במשך דקות ארוכות |צפו בתיעוד המרגש (בארץ)
הסתבכות מיותרת: חרדים נעצרו בפרשיית הונאה בירושלים | הרב הראשי או הראשון לציון? הויכוח של גדולי ישראל | מה מונע מדרעי להדיח את היועמ"שית? | שמחת חסידות גור: האדמו"ר מחתן את נכדתו | נפילת משטר אסד והנבואה של הגאון מווילנה (מעייריב)
רגע לפני פקיעת האולטימטום - סרבן הגט עזב את מונרו | חבר הכנסת הפתיע קבוצת הווטסאפ: הבטיח פתרון לצווי הגיוס | ראש הישיבה היה בחו"ל, בנו מסר שיעור - ואז התלקחה השריפה | מה גורם לחילוני לתרום כסף לישיבות? - הסיפור המלא | בדרך לחופה עוצרים ברעים: תיעוד מרגש (מעייריב)
לומדי ביהמ"ד הגדול בקרית ויז'ניץ, הופתעו הבוקר (חמישי) לראות אורח בביהמ"ד הגדול 'בית ויז'ניץ', האורח היה לא אחר מאשר החתן הטרי ישכר בעריש פרידמן, המיועד להיות נכדו של האדמו"ר מויז'ניץ, אשר שבוע הבא תתקיים שמחת נשואיו בשטומ"צ באלעד | כל הפרטים (חסידים)
אלחנן, חייל שהיה אמור להתחתן בסוף השבוע האחרון, אלא שבעקבות מלחמת 'חרבות ברזל' הוא גוייס למילואים בגבול עזה והחתונה נדחתה - היום (שני) חבריו בבסיס העלו אותו לתורה בתפילת שחרית ופצחו בשירת : "ישיש עלייך" • צפו (חדשות צבא)
חמי היקר, ההוא שראה אותי לפני הפגישה
הראשונה, הצליח להוציא אותי משלוותי. שבתות בבוקר, הייתי שומע דפיקות בדלת החדר,
זה היה חמי שהיה מעיר אותי בשעה 7.00 בבוקר | היו חפירות על עצמי, כולל שאלות
שהיה שואל עבורי את הרב שלו מבלי שביקשתי, ומצפה שאעשה אותם (מגזין כיכר)