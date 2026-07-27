במהלך ראיון סוער באוניברסיטת תל אביב, תקף חבר הכנסת אביגדור ליברמן בחריפות את הציבור החרדי, השווה את אורחות חייהם לארגוני טרור קיצוניים, והזהיר מהשתלטות רוחנית ומדינת הלכה שתחולל משבר פוליטי עמוק (פוליטי)
עליית מדרגה מסוכנת: ממשל טראמפ הגדיר רשמית את אפגניסטן כ"מדינת כליאות שווא" – סיווג קיצוני שניתן לאיראן יממה בלבד לפני פתיחת המבצע הצבאי נגדה. בוושינגטון דורשים שחרור מיידי של בני הערובה האמריקנים ומזהירים: "הטאליבן ישלם מחיר כבד" (בעולם)
לאחר מתקפות הדדיות לאורך הגבול ותקיפות עומק בערים מרכזיות באפגניסטן, הודיע שר ההגנה הפקיסטני כי “הסבלנות נגמרה”; דיווחים על עשרות הרוגים משני הצדדים, נתונים סותרים לגבי היקף האבדות והישגי הלחימה (בעולם)
ברקע הצבירה המאסיבית של כוחות אמריקניים במזרח התיכון - איראן מקבלת סיוע ממקום בלתי צפוי | דובר הטליבאן זאביאללה מוג’אהיד אמר כי אזרחי אפגניסטן "נערכים לשתף פעולה" עם העם האיראני אם הוא יותקף על ידי ארה"ב | עוד אמר כי "הטליבאן אינו תומך במלחמה, אך עשוי לסייע לאיראן להתמודד עם ההשלכות של מתקפה נגדה" (העולם הערבי)
אדם שהורשע ברצח 13 בני משפחה – ובהם תשעה ילדים – הוצא להורג לעיני קהל שהוערך בכ־80 אלף איש | את הירי ביצע נער בן 13, שאיבד את בני משפחתו באותו אירוע רצח | הנער התבקש להכריע אם להעניק חנינה לרוצח, ולאחר שסירב – ירה במורשע (בעולם)
פקיסטן ואפגניסטן השכנות הידרדרו לעימות צבאי חריף בגבול, לאחר תקיפות אוויריות פקיסטניות בעומק אפגניסטן בתגובה למתקפות הטאליבן |עשרות אזרחים באפגניסטן נהרגו ומאות נפצעו בחילופי המהלומות | אחר הצהריים משרד החוץ של פקיסטן הודיע על הפסקת אש שהחלה היום ותמשך יומיים, בממשלת הטאליבן של אפגניסטן אישרו את הדבר (העולם הערבי)
סוכנות הידיעות הצרפתית (AFP) דיווחה הבוקר כי ממשלת טליבאן השעתה את משחק השחמט ברחבי אפגניסטן, בנימוק כי הוא עלול להיות קשור להימורים, האסורים על פי חוקי המוסר במדינה | "עד שיתקבלו הבהרות בנושא זה, השחמט מושעה באפגניסטן" נאמר (העולם הערבי)
הנהגת המורדים שהתכנסה היום (שלישי) לישיבת ממשלה ראשונה בדמשק, מנסה לשוות לעצמה תדמית ליברלית בכדי לזכות בתמיכת העולם | בדיוק כמו בהשתלטות הטאליבן ב2020, הם מבטיחים חירות, שוויון וליברליזם, אך הם לעולם לא יחליפו את הרדיקליות האסלאמית שטבועה בהם (העולם הערבי)
לאחר שמינה בזה אחר זה את האנשים הבכירים בממשלו החדש, נפנה טראמפ למלאות את התפקידים האחרונים בממשל הבא | הערב (רביעי) הודיע הנשיא הנכנס, על מינויו של אדם בולהר ל"שליח הנשיאותי המיוחד לענייני חטופים אמריקנים" | בהודעה שפרסם כתב טראמפ כי "אדם יעבוד ללא לאות כדי להביא את האזרחים הגדולים האמריקאים שלנו הביתה" (בעולם)
למרות שכשהטאליבן עלה לשלטון, הוא הבטיח כי יהיה שלטון "רך" יותר ממה שהיה לפני שהודח על ידי ארצות הברית ב-2001 - באפגניסטן הודיעו על איסור לימודים אקדמאיים לנשים במדינה הנכשלת | התגובות בעולם והתגובה ההזויה של משרד החינוך המקומי (חדשות בעולם)