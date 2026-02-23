פריך מבחוץ, עסיסי מבפנים ומלא בטעמים: תוכנית האוכל האהובה "מבשלים בכיכר" חוזרת לעונה חדשה עם השף אבי מילר, ובכל שבוע מחכה לכם מתכון חדש מהאולפן. בפרק הפתיחה מכינים טאקו במילוי צ'ילי קון קרנה עשיר, עם בשר בבישול ארוך, שעועית אדומה ורוטב שמשלים את הביס. צפו בתוכנית וקבלו את המתכון המלא (אוכל ומתכונים)
כשריח הפסטרמה המעושנת פוגש את המתיקות המשכרת של המשמש והקראנץ' הממכר של הכרוב, נוצר "ונהפוך הוא" קולינרי שפשוט אי אפשר לעמוד בפניו. המיני-טאקו הצבעוניים האלו הם בדיוק הביס המפתיע והחגיגי שיגרום לאורחים שלכם לעצור באמצע סעודת הפורים ולשאול: "מה זה הדבר המטורף הזה? (אוכל ומתכונים)
אם אתם כבר לא יכולים לראות בשר - או חלב - זו בדיוק הארוחה שאתם רוצים להכין היום: טאקו מקסיקני במילוי פרווה מעולה של זוקיני וגרגרי חומוס צלויים ושאר תוספות גמישות לבחירתכם. והכי חשוב? כל העסק הטעים הזה מוכן תוך חצי שעה (מתכונים, אוכל)